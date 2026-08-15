У Литві побудують завод боєприпасів для України та НАТО

Військові з боєприпасами. Фото: 53 ОМПБр

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Литва домовилася з українською оборонною компанією DEMZ про створення нового підприємства з виробництва боєприпасів. Завод працюватиме на майданчиках в Алітусі та Пріенайському районі, а його продукція буде призначена передусім для потреб України та згодом для інших союзників НАТО.

Про це повідомляє Delfi, передає Новини.LIVE.

Де в Литві збудують завод боєприпасів

Проєкт передбачає розміщення виробничих потужностей одразу на двох майданчиках — в Алітусі та Пріенайському районі. Його реалізацією займатиметься українська оборонна компанія DEMZ у співпраці з литовською стороною.

Очікується, що нове підприємство матиме важливе значення для розвитку оборонно-промислового потенціалу Литви та посилення виробничих можливостей країн-партнерів України.

Будівництво нового майданчика у Пріенайському районі планують розпочати восени 2026 року. Запустити виробництво розраховують наприкінці 2027 року.

На заводі створять до 450 робочих місць

Реалізація проєкту передбачає створення до 450 робочих місць в Алітусі та Пріенайському районі. Компанія DEMZ планує залучати працівників із різним рівнем професійної підготовки.

Для майбутніх співробітників також передбачене спеціальне навчання. Таким чином, підприємство має стати не лише новим виробничим об'єктом, а й одним із помітних роботодавців у регіоні.

Кому постачатимуть боєприпаси

Основним отримувачем продукції нового підприємства на першому етапі має стати Україна. Боєприпаси планують використовувати для забезпечення потреб Збройних сил України.

Надалі виробництво орієнтуватиметься також на потреби інших союзників. Зокрема, продукція має відповідати оборонним вимогам держав НАТО, що відкриває можливість її подальшого постачання партнерам Литви.

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Новини.LIVE інформували, що Литва не вважає падіння невідомих безпілотників на території країн Балтії спланованою військовою операцією Росії. Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що після аналізу уламків і перевірки програмного забезпечення з'ясувалося: дрони ненавмисно відхилилися від запланованих маршрутів.