Вибух у лікарні Запоріжжя 20 вересня — пацієнт приніс вибуховий пристрій

Наслідки вибухи у лікарні Запоріжжя. Фото: zp.npu.gov.ua

У лікарні Запоріжжя у п'ятницю, 20 вересня, пролунав потужний вибух. Відомо, що один з пацієнтів приніс вибуховий пристрій.

Про це повідомила пресслужба поліції в Запорізькій області та кореспондентка "Ми-Україна" Олена Каптюх.

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Вибух у лікарні Запоріжжя

Відомо, що виклик до поліції надійшов близько 13:20. Вибух стався в одній з палат. За попередньою інформацією, пацієнт приніс вибуховий пристрій.

"На цей час встановлено, що в результаті необережного поводження з вибухонебезпечними предметами здетонував осколковий боєприпас", — повідомили в поліції.

Внаслідок вибуху постраждав 41-річний чоловік, який приніс вибуховий пристрій. Йому надається медична допомога.

Наразі триває перевірка.

Нагадаємо, 10 вересня у Солом'янському районі Києва на території футбольного майданчика вибухнула страйкбольна граната. Зазначається, що на ньому гралися діти.

Згодом стало відомо, що гранату кинув 16-річний юнак. Він пояснив, що хотів пожартувати і налякати присутніх.