Взрыв в больнице Запорожья 20 сентября — пациент принес взрывное устройство

В больнице Запорожья раздался взрыв — пациент принес взрывное устройство
В больнице Запорожья в пятницу, 20 сентября, раздался мощный взрыв. Известно, что один из пациентов принес взрывное устройство.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в Запорожской области и корреспондент "Мы-Украина" Елена Каптюх.
Взрыв в больнице Запорожья
Известно, что вызов в полицию поступил около 13:20. Взрыв произошел в одной из палат. По предварительной информации, пациент принес взрывное устройство.
"В настоящее время установлено, что в результате неосторожного обращения со взрывоопасными предметами сдетонировал осколочный боеприпас", — сообщили в полиции.
В результате взрыва пострадал 41-летний мужчина, который принес взрывное устройство. Ему оказывается медицинская помощь.
В настоящее время продолжается проверка.
Напомним, 10 сентября в Соломенском районе Киева на территории футбольной площадки взорвалась страйкбольная граната. Отмечается, что на нем играли дети.
Впоследствии стало известно, что гранату бросил 16-летний парень. Он объяснил, что хотел пошутить и напугать присутствующих.
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