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В больнице Запорожья раздался взрыв — пациент принес взрывное устройство

20 сентября 2024 18:27
Аркадий Пастула - Редактор
Взрыв в больнице Запорожья 20 сентября — пациент принес взрывное устройство
Последствия взрыва в больнице Запорожья. Фото: zp.npu.gov.ua
Аркадий Пастула - Редактор

В больнице Запорожья в пятницу, 20 сентября, раздался мощный взрыв. Известно, что один из пациентов принес взрывное устройство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Запорожской области и корреспондент "Мы-Украина" Елена Каптюх.

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Взрыв в больнице Запорожья

Известно, что вызов в полицию поступил около 13:20. Взрыв произошел в одной из палат. По предварительной информации, пациент принес взрывное устройство.

"В настоящее время установлено, что в результате неосторожного обращения со взрывоопасными предметами сдетонировал осколочный боеприпас", — сообщили в полиции.

В результате взрыва пострадал 41-летний мужчина, который принес взрывное устройство. Ему оказывается медицинская помощь.

В настоящее время продолжается проверка.

Напомним, 10 сентября в Соломенском районе Киева на территории футбольной площадки взорвалась страйкбольная граната. Отмечается, что на нем играли дети.

Впоследствии стало известно, что гранату бросил 16-летний парень. Он объяснил, что хотел пошутить и напугать присутствующих.

больницы взрыв полиция Запорожье ранение

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