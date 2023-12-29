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У Латвії закрили доступ до всіх сайтів, які мають зв'язок з "Яндексом"

29 грудня 2023 01:40
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
У Латвії закрили доступ до всіх сайтів, які мають зв'язок з "Яндексом" - причина
Логотип "Яндекс". Фото: росЗМІ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) закрила в країні доступ до всіх сайтів, пов'язаних з російським "Яндексом".

Про це повідомляє DELFI.

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Чому закрили доступ до сайтів, пов'язаних з "Яндексом"

Як заявив глава відомства Івар Аболіньш, у майбутньому буде закрито доступ і до Yandex Music, яка надає безкоштовний доступ до подкастів та подібного контенту, що створюється в Росії підсанкційними особами.

Відомо, що NEPLP 7 квітня 2022 року ухвалило рішення про обмеження доступу латвійців до сайту yandex.ru та його дзеркальних сайтів.

Однак "Яндекс" не погодився із рішенням NEPLP та подав апеляцію до Адміністративного районного суду. Розгляд заплановано на 29 лютого 2024 року.

Нагадаємо, нідерландська холдингова компанія "Яндекса" Yandex N.V. розглядає можливість продажу всіх своїх російських активів одразу вже до кінця 2023 року. Це дозволить російському уряду ще більше посилити свій контроль над російським інформаційним простором.

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