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В Латвии закрыли доступ ко всем сайтам, имеющим связь с "Яндексом"

29 декабря 2023 01:40
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
В Латвии закрыли доступ ко всем сайтам, имеющим связь с "Яндексом" - причина
Логотип "Яндекс". Фото: росСМИ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) закрыл в стране доступ ко всем сайтам, связанным с российским "Яндексом".

Об этом сообщает DELFI.

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Как заявил глава ведомства Ивар Аболиньш, в будущем будет закрыт доступ и к Yandex Music, которая предоставляет бесплатный доступ к подкастам и подобному контенту, создаваемому в России подсанкционными лицами.

Известно, что NEPLP 7 апреля 2022 приняло решение об ограничении доступа латвийцев к сайту yandex.ru и его зеркальным сайтам.

Однако "Яндекс" не согласился с решением NEPLP и подал апелляцию в Административный районный суд. Рассмотрение намечено на 29 февраля 2024 года.

Напомним, нидерландская холдинговая компания "Яндекса" Yandex NV рассматривает возможность продажи всех своих российских активов сразу уже до конца 2023 года. Это позволит российскому правительству еще больше усилить контроль над российским информационным пространством.

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