Лише у квітні держборг України збільшився на 357,12 млрд грн

Українські гроші. Ілюстративне фото: УНІАН

Згідно з даними Міністерства фінансів України, станом на 30 квітня поточного року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України становив 7,48 трильйона гривень (еквівалентно 179,97 мільярда доларів США). При цьому лише за квітень ця сума значно зросла.

Такі дані містяться на офіційному сайти Мінфіну.

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Протягом квітня відбулося збільшення суми державного боргу як у гривневому, так і в доларовому еквіваленті. Зокрема, зростання становило 357,12 млрд грн (8,24 млрд дол. США) порівняно з показниками на початок квітня.

Структура державного боргу розподілена наступним чином: зовнішній борг становить 5,57 трильйона грн (74,5% від загальної суми), що еквівалентно 134,08 мільярда доларів США. Внутрішній державний та гарантований державою борг складає 1,9 трильйона грн (25,5%) або 45,89 мільярда доларів США.

Нагадаємо, що на початку квітня сума державного боргу України становила 7,12 трильйона гривень (171,73 мільярда дол. США). У березні борг збільшився на 103,48 млрд грн (2,64 млрд дол. США).

Раніше повідомлялось, що на початку цієї весни майже 10 млн пенсіонерам проіндексували виплати. Підвищення розміру пенсій було індивідуальним для кожної людини.

Також стало відомо про зміни у виплатах пенсій для українців на ТОТ.