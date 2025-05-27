Только в апреле госдолг Украины увеличился на 357,12 млрд грн

Украинские деньги. Иллюстративное фото: УНИАН

Согласно данным Министерства финансов Украины, по состоянию на 30 апреля текущего года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины составил 7,48 триллиона гривен (эквивалентно 179,97 миллиарда долларов США). При этом только за апрель эта сумма значительно выросла.

Такие данные содержатся на официальном сайте Минфина.

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В течение апреля произошло увеличение суммы государственного долга как в гривневом, так и в долларовом эквиваленте. В частности, рост составил 357,12 млрд грн (8,24 млрд долл. США) по сравнению с показателями на начало апреля.

Структура государственного долга распределена следующим образом: внешний долг составляет 5,57 триллиона грн (74,5% от общей суммы), что эквивалентно 134,08 миллиарда долларов США. Внутренний государственный и гарантированный государством долг составляет 1,9 триллиона грн (25,5%) или 45,89 миллиарда долларов США.

Напомним, что в начале апреля сумма государственного долга Украины составляла 7,12 триллиона гривен (171,73 миллиарда долл. США). В марте долг увеличился на 103,48 млрд грн (2,64 млрд долл. США).

Ранее сообщалось, что в начале этой весны почти 10 млн пенсионерам проиндексировали выплаты. Повышение размера пенсий было индивидуальным для каждого человека.

Также стало известно об изменениях в выплатах пенсий для украинцев на ВОТ.