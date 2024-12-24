Українські воїни встановили ялинку в Суджі - фото

Українські військові в Курській області. Ілюстративне фото: Генштаб

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Водночас до різдвяно-новорічних свят військові встановили ялинку та прикрасили її.

Про це повідомила пресслужба 22 окрема механізована бригада у Facebook у вівторок, 24 грудня.

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Ялинка у Суджі. Фото: 22 ОМБ

Ялинка у Суджі

"У кожного своя ялинка. Наші воїни першого механізованого батальйону встановили у Суджі", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису 22-ї ОМБ

Раніше редакція сайту Новини.LIVE дізналася, за скільки продають новорічні ялинки на одному з ринку в Оболонському районі Києва.

Також ми розповідали, яка різниця у вартості живих ялинок і штучних та яку буде вигідніше придбати.

А нумеролог розповіла, які прикраси мають бути на ялинці, аби у 2025 році вам щастило.