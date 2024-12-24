Украинские воины установили елку в Судже.

Украинские военные в Курской области. Иллюстративное фото: Генштаб

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В то же время к рождественско-новогодним праздникам военные установили елку и украсили ее.

Об этом сообщила пресс-служба 22 отдельной механизированной бригады в Facebook во вторник, 24 декабря.

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Елка в Судже Фото: 22 ОМБ

Елка в Судже

"У каждого своя елка. Наши воины первого механизированного батальона установили в Судже", — говорится в сообщении.

Скриншот поста 22-й ОМБ

Ранее редакция сайта Новини.LIVE узнала, за сколько продают новогодние елки на одном из рынков в Оболонском районе Киева.

Также мы рассказывали, какая разница в стоимости живых и искусственных елок и какую будет выгоднее приобрести.

А нумеролог рассказала, какие украшения должны быть на елке, чтобы в 2025 году вам повезло.