Украинские воины установили елку в Судже.

В Курской области украинские военные установили елку
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В то же время к рождественско-новогодним праздникам военные установили елку и украсили ее.
Об этом сообщила пресс-служба 22 отдельной механизированной бригады в Facebook во вторник, 24 декабря.
Елка в Судже
"У каждого своя елка. Наши воины первого механизированного батальона установили в Судже", — говорится в сообщении.
Ранее редакция сайта Новини.LIVE узнала, за сколько продают новогодние елки на одном из рынков в Оболонском районе Киева.
Также мы рассказывали, какая разница в стоимости живых и искусственных елок и какую будет выгоднее приобрести.
А нумеролог рассказала, какие украшения должны быть на елке, чтобы в 2025 году вам повезло.
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