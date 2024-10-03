У Росії заявили про удар по системі С-400 в Курській області

ЗРК С-400. Фото: росЗМІ

Російські Telegram-канали почали писати про удар по позиціях ЗРК С-400 у районі населеного пункту Журавлино Курської області. Найімовірніше, систему атакували безпілотники.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко з посилання на російські ЗМІ у Telegram у четвер, 3 жовтня.

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"Удар по С-400. 20.09.2024 був завданий удар по позиціях ЗРК С-400, одного із підрозділів 11-ї армії ВПС та ППО. ЗРК виконував задачі з прикриття повітряного простору у напрямку до міста Курськ", — йдеться у повідомленні.

За даними росЗМІ, систему атакували шість ударних безпілотників невстановленого типу. Внаслідок цього було знищено дві пускові установки ЗРК, пошкоджено одну пускову установку ЗРК (орієнтовний період ремонту — до чотирьох тижнів).

Крім того, виведено з ладу пункт бойового управління (ступінь пошкодження уточнюється).

Скриншот допису ЦПД

Нагадаємо, сьогодні відбулося влучання по російському військовому об'єкту у місті Курчатов Курської області. Росіяни намагалися звинуватити Україну в обстрілі АЕС.

А в ніч проти 3 жовтня дрони атакували аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків ударів.