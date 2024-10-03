В России заявили об ударе по системе С-400 в Курской области

В Курской области атаковали российскую систему С-400 — детали ЦПД
Российские Telegram-каналы начали писать об ударе по позициям ЗРК С-400 в районе населенного пункта Журавлино Курской области. Скорее всего, систему атаковали беспилотники.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко со ссылкой на российские СМИ в Telegram в четверг, 3 октября.
Удар по российскому С-400
"Удар по С-400. 20.09.2024 был нанесен удар по позициям ЗРК С-400, одного из подразделений 11-й армии ВВС и ПВО. ЗРК выполнял задачи по прикрытию воздушного пространства в направлении города Курск", — говорится в сообщении.
По данным росСМИ, систему атаковали шесть ударных беспилотников неустановленного типа. В результате были уничтожены две пусковые установки ЗРК, повреждена одна пусковая установка ЗРК (ориентировочный период ремонта — до четырех недель).
Кроме того, выведен из строя пункт боевого управления (степень повреждения уточняется).
Напомним, сегодня произошло попадание по российскому военному объекту в городе Курчатов Курской области. Россияне пытались обвинить Украину в обстреле АЭС.
А в ночь на 3 октября дроны атаковали аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области России. В сети появились спутниковые снимки последствий ударов.
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