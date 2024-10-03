В России заявили об ударе по системе С-400 в Курской области

ЗРК С-400. Фото: росСМИ

Российские Telegram-каналы начали писать об ударе по позициям ЗРК С-400 в районе населенного пункта Журавлино Курской области. Скорее всего, систему атаковали беспилотники.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко со ссылкой на российские СМИ в Telegram в четверг, 3 октября.

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"Удар по С-400. 20.09.2024 был нанесен удар по позициям ЗРК С-400, одного из подразделений 11-й армии ВВС и ПВО. ЗРК выполнял задачи по прикрытию воздушного пространства в направлении города Курск", — говорится в сообщении.

По данным росСМИ, систему атаковали шесть ударных беспилотников неустановленного типа. В результате были уничтожены две пусковые установки ЗРК, повреждена одна пусковая установка ЗРК (ориентировочный период ремонта — до четырех недель).

Кроме того, выведен из строя пункт боевого управления (степень повреждения уточняется).

Скриншот поста ЦПД

Напомним, сегодня произошло попадание по российскому военному объекту в городе Курчатов Курской области. Россияне пытались обвинить Украину в обстреле АЭС.

А в ночь на 3 октября дроны атаковали аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области России. В сети появились спутниковые снимки последствий ударов.