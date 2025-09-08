Через збій системи попередження на Кіровоградщині помилково оголосили радіаційну небезпеку

Людина з радіометром. Ілюстративне фото: pexels.com

Майже о 23 годині вечора 7 вересня у Кропивницькому та по Кіровоградській області було оголошено про радіаційну небезпеку. Відповідні повідомлення з'явились на порталі Ukrainealarm та у додатку про повітряні тривоги.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що з рівнем радіації на Кіровоградщині

Повідомлення про радіаційну небезпеку на мапі. Фото: скриншот

На щастя з'ясувалось, що причиною радіаційної тривоги став збій в системі оповіщення. Жодної небезпеки такого рівня для мешканців регіону не було.

Таку інформацію підтвердив і очільник кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Він зазначив, що жодної радіаційної небезпеки для мешканців немає.

Повідомлення Андрія Райковича. Фото: Скриншот

Можливо, збій стався через атаку російських окупантів, яка відбувалась в цей час на область.

Нагадаємо, у кінці серпня у Полтавській область сталась подібна ситуація. Там теж через збій системи оповіщення попереджали про радіаційну небезпеку.

Також ми інформували, що за словами вчених Чорнобильська Зона стане абсолютно природною для життя через багато тисячоліть. Проте в деяких місцях рівень радіації дозволяє запроваджувати проєкти "зеленої" енергетики.