Из-за сбоя системы предупреждения на Кировоградщине ошибочно объявили радиационную опасность

В Кропивницком оповещали о радиационной опасности — что произошло
Почти в 23 часа вечера 7 сентября в Кропивницком и по Кировоградской области было объявлено о радиационной опасности. Соответствующие сообщения появились на портале Ukrainealarm и в приложении о воздушных тревогах.
Что с уровнем радиации на Кировоградщине
К счастью выяснилось, что причиной радиационной тревоги стал сбой в системе оповещения. Никакой опасности такого уровня для жителей региона не было.
Такую информацию подтвердил и глава кировоградской ОГА Андрей Райкович. Он отметил, что никакой радиационной опасности для жителей нет.
Возможно, сбой произошел из-за атаки российских оккупантов, которая происходила в это время на область.
Напомним, в конце августа в Полтавской области произошла подобная ситуация. Там тоже из-за сбоя системы оповещения предупреждали о радиационной опасности.
Также мы информировали, что по словам ученых Чернобыльская Зона станет абсолютно естественной для жизни через много тысячелетий. Однако в некоторых местах уровень радиации позволяет вводить проекты "зеленой" энергетики.
