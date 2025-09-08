Видео
В Кропивницком оповещали о радиационной опасности — что произошло

В Кропивницком оповещали о радиационной опасности — что произошло

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 00:43
Из-за сбоя системы предупреждения на Кировоградщине ошибочно объявили радиационную опасность
Человек с радиометром. Иллюстративное фото: pexels.com

Почти в 23 часа вечера 7 сентября в Кропивницком и по Кировоградской области было объявлено о радиационной опасности. Соответствующие сообщения появились на портале Ukrainealarm и в приложении о воздушных тревогах.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Что с уровнем радиации на Кировоградщине

В Кропивницком извещали о радиационной опасности — что произошло - фото 1
Сообщение о радиационной опасности на карте. Фото: скриншот

К счастью выяснилось, что причиной радиационной тревоги стал сбой в системе оповещения. Никакой опасности такого уровня для жителей региона не было.

Такую информацию подтвердил и глава кировоградской ОГА Андрей Райкович. Он отметил, что никакой радиационной опасности для жителей нет.

В Кропивницком извещали о радиационной опасности — что произошло - фото 2
Сообщение от Андрея Райковича. Фото: Скриншот

Возможно, сбой произошел из-за атаки российских оккупантов, которая происходила в это время на область.

Напомним, в конце августа в Полтавской области произошла подобная ситуация. Там тоже из-за сбоя системы оповещения предупреждали о радиационной опасности.

Также мы информировали, что по словам ученых Чернобыльская Зона станет абсолютно естественной для жизни через много тысячелетий. Однако в некоторых местах уровень радиации позволяет вводить проекты "зеленой" энергетики.

Кировоградская ОГА Кировоградская область радиация воздушная тревога Кропивницкий
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
