Вибухи у Кропивницькому 10 квітня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Кропивницькому чути прямо зараз, пізно ввечері 10 квітня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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Звуки вибухів у Кропивницькому ввечері 10 квітня

"У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:33.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на півночі Кіровоградської області зафіксовано ворожі дрони. Також група БпЛА в напрямку регіону летіла з Дніпропетровської області.

Крім того, варто зазначити, що через кілька хвилин після звуків вибуху військові знову попередили, що ворожі дрони летять у напрямку Кропивницька зі сходу.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:39 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що декілька годин тому вибухи пролунали у Житомирі. Місцеві мешканці заявляли про приліт.

Також ми писали, що вибухи пролунали у Київській області. Сили ППО збивали ворожі дрони.