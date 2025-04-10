Вибухи у Кропивницькому 10 квітня

У Кропивницькому пролунали звуки вибухів
Вибухи у Кропивницькому чути прямо зараз, пізно ввечері 10 квітня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".
Звуки вибухів у Кропивницькому ввечері 10 квітня
"У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:33.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на півночі Кіровоградської області зафіксовано ворожі дрони. Також група БпЛА в напрямку регіону летіла з Дніпропетровської області.
Крім того, варто зазначити, що через кілька хвилин після звуків вибуху військові знову попередили, що ворожі дрони летять у напрямку Кропивницька зі сходу.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:39 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що декілька годин тому вибухи пролунали у Житомирі. Місцеві мешканці заявляли про приліт.
Також ми писали, що вибухи пролунали у Київській області. Сили ППО збивали ворожі дрони.
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