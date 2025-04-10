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У Кропивницькому пролунали звуки вибухів

10 квітня 2025 23:39
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Кропивницькому 10 квітня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Кропивницькому чути прямо зараз, пізно ввечері 10 квітня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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"У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:33.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на півночі Кіровоградської області зафіксовано ворожі дрони. Також група БпЛА в напрямку регіону летіла з Дніпропетровської області.

Крім того, варто зазначити, що через кілька хвилин після звуків вибуху військові знову попередили, що ворожі дрони летять у напрямку Кропивницька зі сходу.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:39 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Кропивницькому пролунали звуки вибухів - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що декілька годин тому вибухи пролунали у Житомирі. Місцеві мешканці заявляли про приліт.

Також ми писали, що вибухи пролунали у Київській області. Сили ППО збивали ворожі дрони.

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