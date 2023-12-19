У Кропивницькому прогримів вибух без оголошення тривоги — стало відомо, що трапилося
У Кропивницькому пролунав вибух. Повітряна тривога в регіоні не була оголошена.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.
Вибух не через обстріли
За його словами, вибух стався через підрив гранати, про що стало відомо зі слів поліції.
"За попередньою інформацією чергових патрульної поліції, встановлено, що вибух — від підриву гранати. Особу, яка його здійснила, затримано. Постраждалих немає", — написав Райкович.
Вибухи в Україні — останні новини
Нагадаємо, що сьогодні увечері близько 19:00 в Одеській області було чутно вибухи через застосування дронів-камікадзе Shahed-136.
Вибух стався і в Дніпрі: над містом було знищено російські крилату ракету.
А вчора потужний вибух пролунав на промисловому підприємстві у Кременчуці. В регіоні не було оголошено повітряну тривогу.
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