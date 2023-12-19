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У Кропивницькому прогримів вибух без оголошення тривоги — стало відомо, що трапилося

19 грудня 2023 20:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Кропивницькому прогримів вибух без оголошення тривоги — стало відомо, що трапилося
Пожежа внаслідок вибуху. Джерело: wikimedia.org
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Кропивницькому пролунав вибух. Повітряна тривога в регіоні не була оголошена.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.

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Вибух не через обстріли

За його словами, вибух стався через підрив гранати, про що стало відомо зі слів поліції. 

"За попередньою інформацією чергових патрульної поліції, встановлено, що вибух — від підриву гранати. Особу, яка його здійснила, затримано. Постраждалих немає", — написав Райкович.

Допис Райковича. Джерело: соцмережі

Вибухи в Україні — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні увечері близько 19:00 в Одеській області було чутно вибухи через застосування дронів-камікадзе Shahed-136.

Вибух стався і в Дніпрі: над містом було знищено російські крилату ракету.

А вчора потужний вибух пролунав на промисловому підприємстві у Кременчуці. В регіоні не було оголошено повітряну тривогу. 

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