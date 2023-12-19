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В Кропивницком прогремел взрыв без объявления тревоги — стало известно, что произошло

19 декабря 2023 20:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Кропивницком прогремел взрыв без объявления тревоги — стало известно, что произошло
Пожар в результате взрыва. Источник: wikimedia.org
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Кропивницком раздался взрыв. Воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович 

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По его словам, взрыв произошел из-за подрыва гранаты, о чем стало известно со слов полиции.

"По предварительной информации дежурных патрульной полиции установлено, что взрыв — от подрыва гранаты. Личность, совершившая его, задержана. Пострадавших нет", — написал Райкович.

В Кропивницком прогремел взрыв без объявления тревоги — стало известно, что произошло
Сообщение Райковича. Источник: соцсети

Взрывы в Украине — последние новости

Напомним, что сегодня вечером около 19:00 в Одесской области были слышны взрывы из-за применения дронов-камикадзе Shahed-136.

Взрыв произошел и в Днепре: над городом была уничтожена российская крылатая ракета.

А вчера мощный взрыв прогремел на промышленном предприятии в Кременчуге. В регионе не была объявлена воздушная тревога.

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