В Кропивницком прогремел взрыв без объявления тревоги — стало известно, что произошло
В Кропивницком раздался взрыв. Воздушная тревога в регионе не была объявлена.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович
Взрыв не из-за обстрелов
По его словам, взрыв произошел из-за подрыва гранаты, о чем стало известно со слов полиции.
"По предварительной информации дежурных патрульной полиции установлено, что взрыв — от подрыва гранаты. Личность, совершившая его, задержана. Пострадавших нет", — написал Райкович.
Взрывы в Украине — последние новости
Напомним, что сегодня вечером около 19:00 в Одесской области были слышны взрывы из-за применения дронов-камикадзе Shahed-136.
Взрыв произошел и в Днепре: над городом была уничтожена российская крылатая ракета.
А вчера мощный взрыв прогремел на промышленном предприятии в Кременчуге. В регионе не была объявлена воздушная тревога.
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