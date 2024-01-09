У Кривому Розі викрили посадовицю, яка брала "відкати" за ремонтні роботи укриттів

Викриття посадовиці у Кривому Розі. Фото: Нацполіція

В Кривому Розі поліція викрила чиновницю районної ради, яка брала "відкати" за проведення ремонту бомбосховищ в навчальних закладах міста. Жінку було затримано після того, як вона отримала черговий транш.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Зазначається, що посадовиця діяла відповідно до розробленого плану. Вона була відповідальна за проведення держзакупівель та отримувала 10% "відкату" з кожного договору.

Викриття посадовиці у Кривому Розі. Фото: Нацполіція

Своєю чергою підприємці, які були наближені до фігурантки справи, отримували безперешкодно підряд на те, щоб проводити ремонтні роботи укриттів.

Гроші, які незаконно брала посадовиця. Фото: Нацполіція

Покарання для фігурантки

Нині жінці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Перевіряється причетність інших посадових осіб до цієї корупційної схеми. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура", — додали у повідомленні.

Гроші, які незаконно брала посадовиця. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше у Києві затримали колишнього чиновника, який був агентом ФСБ та пропонував приєднати східні області України до Ростовської області в Росії. Зазначається, що він проводив інформаційні диверсії проти нашої держави.