У Кривому Розі викрили посадовицю, яка брала "відкати" за ремонтні роботи укриттів
В Кривому Розі поліція викрила чиновницю районної ради, яка брала "відкати" за проведення ремонту бомбосховищ в навчальних закладах міста. Жінку було затримано після того, як вона отримала черговий транш.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Злочинні дії посадовиці районної ради
Зазначається, що посадовиця діяла відповідно до розробленого плану. Вона була відповідальна за проведення держзакупівель та отримувала 10% "відкату" з кожного договору.
Своєю чергою підприємці, які були наближені до фігурантки справи, отримували безперешкодно підряд на те, щоб проводити ремонтні роботи укриттів.
Покарання для фігурантки
Нині жінці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
"Перевіряється причетність інших посадових осіб до цієї корупційної схеми. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Києві затримали колишнього чиновника, який був агентом ФСБ та пропонував приєднати східні області України до Ростовської області в Росії. Зазначається, що він проводив інформаційні диверсії проти нашої держави.
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