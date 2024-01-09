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У Кривому Розі викрили посадовицю, яка брала "відкати" за ремонтні роботи укриттів

9 січня 2024 15:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Кривому Розі викрили посадовицю, яка брала "відкати" за ремонтні роботи укриттів
Викриття посадовиці у Кривому Розі. Фото: Нацполіція
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Кривому Розі поліція викрила чиновницю районної ради, яка брала "відкати" за проведення ремонту бомбосховищ в навчальних закладах міста. Жінку було затримано після того, як вона отримала черговий транш.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Зазначається, що посадовиця діяла відповідно до розробленого плану. Вона була відповідальна за проведення держзакупівель та отримувала 10% "відкату" з кожного договору.

посадовиця брала "відкати" за ремонт укриттів
Викриття посадовиці у Кривому Розі. Фото: Нацполіція

Своєю чергою підприємці, які були наближені до фігурантки справи, отримували безперешкодно підряд на те, щоб проводити ремонтні роботи укриттів. 

посадовиця брала "відкати" за ремонт укриттів
Гроші, які незаконно брала посадовиця. Фото: Нацполіція 

Покарання для фігурантки

Нині жінці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

"Перевіряється причетність інших посадових осіб до цієї корупційної схеми. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура", — додали у повідомленні. 

посадовиця брала "відкати" за ремонт укриттів
Гроші, які незаконно брала посадовиця. Фото: Нацполіція 

Нагадаємо, раніше у Києві затримали колишнього чиновника, який був агентом ФСБ та пропонував приєднати східні області України до Ростовської області в Росії. Зазначається, що він проводив інформаційні диверсії проти нашої держави.

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