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В Кривом Роге разоблачили чиновницу, которая брала "откаты" за ремонтные работы укрытий

9 января 2024 15:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Кривом Роге разоблачили чиновницу, которая брала "откаты" за ремонтные работы укрытий
Разоблачение чиновницы в Кривом Роге. Фото: Нацполиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Кривом Роге полиция разоблачила чиновницу районного совета, которая брала "откаты" за проведение ремонта бомбоубежищ в учебных заведениях города. Женщина была задержана после того, как она получила очередной транш.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Отмечается, что женщина действовала в соответствии с разработанным планом. Она была ответственна за проведение госзакупок и получала 10% отката по каждому договору.

должностница брала "откаты" за ремонт укрытий
Разоблачение чиновницы в Кривом Роге. Фото: Нацполиция

В свою очередь предприниматели, приближенные к фигурантке дела, получали беспрепятственно подряд на то, чтобы проводить ремонтные работы укрытий.

должностница брала "откаты" за ремонт укрытий
Деньги, которые незаконно брала чиновница. Фото: Нацполиция

Наказание для фигурантки

В настоящее время женщине сообщено о подозрении и ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Проверяется причастность других должностных лиц к этой коррупционной схеме. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура", — добавили в сообщении.

должностница брала "откаты" за ремонт укрытий
Деньги, которые незаконно брала чиновница. Фото: Нацполиция

Напомним, ранее в Киеве задержали бывшего чиновника, который был агентом ФСБ и предлагал присоединить восточные области Украины к Ростовской области в России. Он проводил информационные диверсии против нашего государства.

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