В Кривом Роге разоблачили чиновницу, которая брала "откаты" за ремонтные работы укрытий
В Кривом Роге полиция разоблачила чиновницу районного совета, которая брала "откаты" за проведение ремонта бомбоубежищ в учебных заведениях города. Женщина была задержана после того, как она получила очередной транш.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Преступные действия чиновницы районного совета
Отмечается, что женщина действовала в соответствии с разработанным планом. Она была ответственна за проведение госзакупок и получала 10% отката по каждому договору.
В свою очередь предприниматели, приближенные к фигурантке дела, получали беспрепятственно подряд на то, чтобы проводить ремонтные работы укрытий.
Наказание для фигурантки
В настоящее время женщине сообщено о подозрении и ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Проверяется причастность других должностных лиц к этой коррупционной схеме. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура", — добавили в сообщении.
Напомним, ранее в Киеве задержали бывшего чиновника, который был агентом ФСБ и предлагал присоединить восточные области Украины к Ростовской области в России. Он проводил информационные диверсии против нашего государства.
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