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У Кривому Розі пролунали вибухи — що відомо

24 листопада 2024 20:58
Ольга Антоновська - редактор
Вибухи у Кривому Розі пролунали ввечері 24 листопада
Дим від вибуху. Фото: sumy.today
Ольга Антоновська - редактор

В неділю, 24 листопада, у Кривому Розі пролунали вибухи. В місті була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Свої" у неділю, 24 листопада.

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Місцеві пабліки повідомили про те, що у місті прогриміли вибухи. Перед тим повідомлялося про загрозу "шахедів". Також зазначили, що в місті працює ППО.

"Шахеди летять у бік Кривого Рогу. Північ міста — особлива увага", — йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Свої".

Вибухи у Кривому Розі 24 листопада
Повідомлення про роботу ППО. Фото: скриншот

Під час вибухів у Кривому Розі повітряна тривога була оголошена у низці інших областей. Українців попередили про загрозу "шахедів".

Карта тривог 24 листопада
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи в Києві пролунали вдень 24 листопада. У місті працювала протиповітряна оборона.

У Сумах пролунало декілька потужних вибухів. Внаслідок російської атаки загинули щонайменше двоє людей.

 

Кривий Ріг вибух обстріли повітряна тривога безпілотник Шахед

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