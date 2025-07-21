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Головна Новини дня У Кривому Розі пролунали потужні вибухи — що відомо

У Кривому Розі пролунали потужні вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 12:40
Вибухи у Кривому Розі — що відомо
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У понеділок вдень, 21 липня, у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Це сталося під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області.

Про це інформують місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

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Вибухи у Кривому Розі — що відомо

Сьогодні, 21 липня, близько 12:37 у передмісті Кривого Рогу пролунали потужні вибухи. На момент гучних звуків у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

Наразі інформації про причини та наслідки вибухів у Кривому Розі від офіційних джерел — немає.

Карта повітряних тривог на момент вибухів у Кривому Розі

Карта тривог
Карта тривог на момент вибухів у Кривому Розі. Фото: alerts.in.ua

Зазначимо, що 21 липня вдень вибухи також лунали й у Київській області.

Раніше ми інформували, що у ніч проти 21 липня російські загарбники атакували Київ дронами та ракетами.

Кривий Ріг вибух обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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