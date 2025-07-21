Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник днем, 21 июля, в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Об этом информируют местные Telegram-каналы и СМИ.

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Взрывы в Кривом Роге — что известно

Сегодня, 21 июля, около 12:37 в пригороде Кривого Рога прогремели мощные взрывы. На момент громких звуков в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Сейчас информации о причинах и последствиях взрывов в Кривом Роге от официальных источников — нет.

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Кривом Роге

Карта тревог на момент взрывов в Кривом Роге. Фото: alerts.in.ua

Отметим, что 21 июля днем взрывы также раздавались и в Киевской области.

Ранее мы информировали, что в ночь на 21 июля российские захватчики атаковали Киев дронами и ракетами.