Головна Новини дня У Кривому розі пролунала серія вибухів

У Кривому розі пролунала серія вибухів

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 23:51
Вибухи у Кривому Розі 7 жовтня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Кривому Розі пролунали прямо зараз, пізно ввечері 7 жовтня. Росіяни атакують місто дронами.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Дніпро" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звуки вибухів у Кривому Розі пізно ввечері 7 жовтня

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні 23:44.

Напередодні військові зафіксували декілька груп дронів в напрямку міста. Окрім того, у мережі була інформація, що до міста летять близько 28 дронів.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:51 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Кривому Розі 7 жовтня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, що менше години тому у Києві вдруге за вечір оголосили повітряну тривогу. Причиною теж стали дрони.

Окрім того, ми писали, що ворог в ніч проти 7 жовтня атакував Полтаву. Внаслідок дронового обстрілу були пожежі та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
