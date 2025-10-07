Вибухи у Кривому Розі 7 жовтня

У Кривому розі пролунала серія вибухів
Вибухи у Кривому Розі пролунали прямо зараз, пізно ввечері 7 жовтня. Росіяни атакують місто дронами.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Дніпро" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Кривому Розі пізно ввечері 7 жовтня
"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні 23:44.
Напередодні військові зафіксували декілька груп дронів в напрямку міста. Окрім того, у мережі була інформація, що до міста летять близько 28 дронів.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:51 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що менше години тому у Києві вдруге за вечір оголосили повітряну тривогу. Причиною теж стали дрони.
Окрім того, ми писали, що ворог в ніч проти 7 жовтня атакував Полтаву. Внаслідок дронового обстрілу були пожежі та пошкоджено цивільну інфраструктуру.
