Головна Новини дня У Кривому Розі правоохоронець вкоротив собі віку — деталі

У Кривому Розі правоохоронець вкоротив собі віку — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 16:29
Поліцейський наклав на себе руки у Кривому Розі — що відомо
Поліція на місці трагедії. Фото: "Свої. Кривий Ріг"

Трагічний випадок стався у Кривому Розі, де 25-річний поліцейський застрелився біля міського кладовища. Чоловіка знайшли в службовому авто після того, як він не здав табельну зброю після чергування.

Про це повідомила РБК-Україна.

Читайте також:

Обставини трагедії

За попередніми даними, загиблий працював оперуповноваженим кримінальної поліції Криворізького районного управління. У день інциденту він мав здати табельну зброю, однак не зʼявився на службу, після чого розпочали його пошуки. Зрештою чоловіка знайшли біля одного з місцевих кладовищ у службовому автомобілі.

У Кривому Розі правоохоронець вкоротив собі віку — деталі - фото 1
Поліція на місці самогубства. Фото: "Свої. Кривий Ріг"

Наразі на місці події працюють слідчі та експерти. Рух до кладовища тимчасово обмежили, слідчі встановлюють деталі трагедії.

Розпочато досудове розслідування, аби встановити мотиви вчинку та можливі причини, що могли підштовхнути правоохоронця до самогубства. Слідчі перевіряють версію про особисті проблеми, а також можливий тиск на службі. Результати перевірки оприлюднять після завершення слідчих дій.

Нагадаємо, що у Києві 8 вересня сталася смертельна ДТП, у якій загинув рядовий поліцейський.

Раніше ми також інформували, що Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок військовому з Хмельниччини, який самовільно залишив службу та вкусив поліцейського під час затримання.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
