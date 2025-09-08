Полицейский покончил с собой в Кривом Роге - что известно

Полиция на месте трагедии. Фото: "Свои. Кривой Рог"

Трагический случай произошел в Кривом Роге, где 25-летний полицейский застрелился возле городского кладбища. Мужчину нашли в служебном авто после того, как он не сдал табельное оружие после дежурства.

Об этом сообщило РБК-Україна.

Реклама

Читайте также:

Обстоятельства трагедии

По предварительным данным, погибший работал оперуполномоченным криминальной полиции Криворожского районного управления. В день инцидента он должен был сдать табельное оружие, однако не явился на службу, после чего начались его поиски. В итоге мужчину нашли возле одного из местных кладбищ в служебном автомобиле.

Полиция на месте самоубийства. Фото: "Свои. Кривой Рог"

Сейчас на месте происшествия работают следователи и эксперты. Движение к кладбищу временно ограничили, следователи устанавливают детали трагедии.

Начато досудебное расследование, чтобы установить мотивы поступка и возможные причины, которые могли подтолкнуть правоохранителя к самоубийству. Следователи проверяют версию о личных проблемах, а также возможное давление на службе. Результаты проверки обнародуют после завершения следственных действий.

Напомним, что в Киеве 8 сентября произошло смертельное ДТП, в котором погиб рядовой полицейский.

Ранее мы также информировали, что Николаевский районный суд Львовской области вынес приговор военному из Хмельницкой области, который самовольно оставил службу и укусил полицейского во время задержания.