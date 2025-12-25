У Криму відключення і уповільнення інтернету стає нормою — деталі

Людина працює зі смартфоном. Фото ілюстративне: Reuters

В тимчасово окупованому Криму відключення мережі та навмисне уповільнення мобільного інтернету стає постійною нормою. Про це заявив окупаційний очільник півострова Сергій Аксьонов.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву у четвер, 25 грудня.

Реклама

Читайте також:

Блокування інтернету окупантами

РФ пояснює обмеження мережі "міркуваннями безпеки" та необхідністю протидії небезпекам під час так званої "СВО". Отже, відключення перестали бути тимчасовим заходом і закріплюються як елемент довгострокової моделі управління.

Але реальний сенс цих рішень — у посиленні контролю над населенням. Російський режим може без строків обмежувати доступ до зв’язку в будь-який момент та без публічних пояснень. Для населення це створює стан постійної невизначеності.

Влада демонструє готовність односторонньо обмежувати канали комунікації. А силові структури наполягають на розширенні практики відключень під час обстрілів або у періоди соціального невдоволення.

Мобільний інтернет розглядається ними як небезпека через можливість швидкої самоорганізації людей у месенджерах та соцмережах, а також — поширення неофіційних даних. Обмеження інтернету призводять до ускладнення доступу до екстрених служб, медицини, фінсервісів і новин.

Нагадаємо, що в Криму, у Саках на території храму дітям показували зброю та вчили військовій справі.

Раніше ми також інформували, що у Олександра Усика російські окупанти в Криму відібрали все майно.