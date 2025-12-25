Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Крыму замедляют и отключают интернет — какая цель

В Крыму замедляют и отключают интернет — какая цель

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 15:10
В Крыму отключение и замедление интернета становится нормой - детали
Человек, работающий со смартфоном. Фото иллюстративный: Reuters

Во временно оккупированном Крыму отключение сети и намеренное замедление мобильного интернета становится постоянной нормой. Об этом заявил оккупационный глава полуострова Сергей Аксенов.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления в четверг, 25 декабря.

Реклама
Читайте также:

Блокировка интернета оккупантами

РФ объясняет ограничения сети "соображениями безопасности" и необходимостью противодействия опасностям во время так называемой "СВО". Итак, отключения перестали быть временной мерой и закрепляются как элемент долгосрочной модели управления.

Но реальный смысл этих решений — в усилении контроля над населением. Российский режим может без сроков ограничивать доступ к связи в любой момент и без публичных объяснений. Для населения это создает состояние постоянной неопределенности.

Власть демонстрирует готовность односторонне ограничивать каналы коммуникации. А силовые структуры настаивают на расширении практики отключений во время обстрелов или в периоды социального недовольства.

Мобильный интернет рассматривается ими как опасность из-за возможности быстрой самоорганизации людей в мессенджерах и соцсетях, а также — распространения неофициальных данных. Ограничения интернета приводят к усложнению доступа к экстренным службам, медицине, финсервисам и новостям.

Напомним, что в Крыму, в Саках на территории храма детям показывали оружие и учили военному делу.

Ранее мы также информировали, что у Александра Усика российские оккупанты в Крыму отобрали все имущество.

Крым интернет оккупанты мобильный интернет Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации