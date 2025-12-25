В Крыму отключение и замедление интернета становится нормой - детали

Человек, работающий со смартфоном. Фото иллюстративный: Reuters

Во временно оккупированном Крыму отключение сети и намеренное замедление мобильного интернета становится постоянной нормой. Об этом заявил оккупационный глава полуострова Сергей Аксенов.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления в четверг, 25 декабря.

Реклама

Читайте также:

Блокировка интернета оккупантами

РФ объясняет ограничения сети "соображениями безопасности" и необходимостью противодействия опасностям во время так называемой "СВО". Итак, отключения перестали быть временной мерой и закрепляются как элемент долгосрочной модели управления.

Но реальный смысл этих решений — в усилении контроля над населением. Российский режим может без сроков ограничивать доступ к связи в любой момент и без публичных объяснений. Для населения это создает состояние постоянной неопределенности.

Власть демонстрирует готовность односторонне ограничивать каналы коммуникации. А силовые структуры настаивают на расширении практики отключений во время обстрелов или в периоды социального недовольства.

Мобильный интернет рассматривается ими как опасность из-за возможности быстрой самоорганизации людей в мессенджерах и соцсетях, а также — распространения неофициальных данных. Ограничения интернета приводят к усложнению доступа к экстренным службам, медицине, финсервисам и новостям.

Напомним, что в Крыму, в Саках на территории храма детям показывали оружие и учили военному делу.

Ранее мы также информировали, что у Александра Усика российские оккупанты в Крыму отобрали все имущество.