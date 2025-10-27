У Севастополі перекинувся плавкран ПК-700 Григорій Просянкін

Перевернутий плавкран. Фото: місцеві ЗМІ

У Південній бухті тимчасово окупованого Севастополя перекинувся недобудований плавкран ПК-700 "Григорій Просянкін". Внаслідок інциденту є загиблі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер" у понеділок, 27 жовтня.

У Криму перекинувся плавкран

Плавкран перекинувся близько 15:30 під час робіт з переміщення вантажу. На борту в момент події перебували люди, деякі з яких опинилися у воді.

Плавкран ПК-700 "Григорій Просянкін". Фото: місцеві ЗМІ

Внаслідок інциденту загинули двоє людей, а ще 20 — отримали поранення.

"Плавкран ПК-700 "Григорій Просянкін" був закладений у листопаді 2018 року. Наприкінці серпня 2023 року стало відомо, що через нездатність Північного морського заводу закінчити будівництво важкого плавкрана ПК-700 його корпус розріжуть на три частини і внутрішніми водними шляхами перевезуть до Северодвінська для добудови на потужностях АТ "ВО "Північмаш", — йдеться у повідомленні.

Перекинутий плавкран. Фото: "Крымский ветер"

Крім того, прокуратура розпочала перевірку за фактом перекидання плавкрана. За її підсумками буде "розглянуто питання про необхідність вжиття заходів реагування".

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму воїни ГУР уразили три РЛС та десантний катер окупантів.

Крім того, загарбники зводять нові загородження у Криму. Зокрема, біля узбережжя Ялти помітили баржу з бетонними пірамідами.