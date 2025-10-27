Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Криму перевернувся недобудований плавкран — є загиблі

У Криму перевернувся недобудований плавкран — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 22:13
Оновлено: 22:13
У Севастополі перекинувся плавкран ПК-700 Григорій Просянкін
Перевернутий плавкран. Фото: місцеві ЗМІ

У Південній бухті тимчасово окупованого Севастополя перекинувся недобудований плавкран ПК-700 "Григорій Просянкін". Внаслідок інциденту є загиблі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер" у понеділок, 27 жовтня.

Реклама
Читайте також:

У Криму перекинувся плавкран

Плавкран перекинувся близько 15:30 під час робіт з переміщення вантажу. На борту в момент події перебували люди, деякі з яких опинилися у воді.

У Криму перекинувся плавкран
Плавкран ПК-700 "Григорій Просянкін". Фото: місцеві ЗМІ

Внаслідок інциденту загинули двоє людей, а ще 20 — отримали поранення.

"Плавкран ПК-700 "Григорій Просянкін" був закладений у листопаді 2018 року. Наприкінці серпня 2023 року стало відомо, що через нездатність Північного морського заводу закінчити будівництво важкого плавкрана ПК-700 його корпус розріжуть на три частини і внутрішніми водними шляхами перевезуть до Северодвінська для добудови на потужностях АТ "ВО "Північмаш", — йдеться у повідомленні.

Перекинутий плавкран у Севастополі
Перекинутий плавкран. Фото: "Крымский ветер"

Крім того, прокуратура розпочала перевірку за фактом перекидання плавкрана. За її підсумками буде "розглянуто питання про необхідність вжиття заходів реагування".

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму воїни ГУР уразили три РЛС та десантний катер окупантів.

Крім того, загарбники зводять нові загородження у Криму. Зокрема, біля узбережжя Ялти помітили баржу з бетонними пірамідами.

Крим смерть росіяни Україна окупація інцидент
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації