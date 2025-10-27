В Севастополе опрокинулся плавкран ПК-700 Григорий Просянкин

Перевернутый плавкран. Фото: местные СМИ

В Южной бухте временно оккупированного Севастополя перевернулся недостроенный плавкран ПК-700 "Григорий Просянкин". В результате инцидента есть погибшие.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" в понедельник, 27 октября.

Реклама

Читайте также:

В Крыму перевернулся плавкран

Плавкран перевернулся около 15:30 во время работ по перемещению груза. На борту в момент происшествия находились люди, некоторые из которых оказались в воде.

Плавкран ПК-700 "Григорий Просянкин". Фото: местные СМИ

В результате инцидента погибли два человека, а еще 20 — получили ранения.

"Плавкран ПК-700 "Григорий Просянкин" был заложен в ноябре 2018 года. В конце августа 2023 года стало известно, что из-за неспособности Северного морского завода закончить строительство тяжелого плавкрана ПК-700 его корпус разрежут на три части и внутренними водными путями перевезут в Северодвинск для достройки на мощностях АО "ПО "Севермаш", — говорится в сообщении.

Переброшенный плавкран. Фото: "Крымский ветер"

Кроме того, прокуратура начала проверку по факту опрокидывания плавкрана. По ее итогам будет "рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования".

Напомним, во временно оккупированном Крыму воины ГУР поразили три РЛС и десантный катер оккупантов.

Кроме того, захватчики возводят новые заграждения в Крыму. В частности, у побережья Ялты заметили баржу с бетонными пирамидами.