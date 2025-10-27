В Севастополе опрокинулся плавкран ПК-700 Григорий Просянкин

В Крыму перевернулся недостроенный плавкран — есть погибшие
В Южной бухте временно оккупированного Севастополя перевернулся недостроенный плавкран ПК-700 "Григорий Просянкин". В результате инцидента есть погибшие.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" в понедельник, 27 октября.
В Крыму перевернулся плавкран
Плавкран перевернулся около 15:30 во время работ по перемещению груза. На борту в момент происшествия находились люди, некоторые из которых оказались в воде.
В результате инцидента погибли два человека, а еще 20 — получили ранения.
"Плавкран ПК-700 "Григорий Просянкин" был заложен в ноябре 2018 года. В конце августа 2023 года стало известно, что из-за неспособности Северного морского завода закончить строительство тяжелого плавкрана ПК-700 его корпус разрежут на три части и внутренними водными путями перевезут в Северодвинск для достройки на мощностях АО "ПО "Севермаш", — говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура начала проверку по факту опрокидывания плавкрана. По ее итогам будет "рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования".
Напомним, во временно оккупированном Крыму воины ГУР поразили три РЛС и десантный катер оккупантов.
Кроме того, захватчики возводят новые заграждения в Крыму. В частности, у побережья Ялты заметили баржу с бетонными пирамидами.
