Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Крыму перевернулся недостроенный плавкран — есть погибшие

В Крыму перевернулся недостроенный плавкран — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 22:13
обновлено: 22:13
В Севастополе опрокинулся плавкран ПК-700 Григорий Просянкин
Перевернутый плавкран. Фото: местные СМИ

В Южной бухте временно оккупированного Севастополя перевернулся недостроенный плавкран ПК-700 "Григорий Просянкин". В результате инцидента есть погибшие.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" в понедельник, 27 октября.

Реклама
Читайте также:

В Крыму перевернулся плавкран

Плавкран перевернулся около 15:30 во время работ по перемещению груза. На борту в момент происшествия находились люди, некоторые из которых оказались в воде.

У Криму перекинувся плавкран
Плавкран ПК-700 "Григорий Просянкин". Фото: местные СМИ

В результате инцидента погибли два человека, а еще 20 — получили ранения.

"Плавкран ПК-700 "Григорий Просянкин" был заложен в ноябре 2018 года. В конце августа 2023 года стало известно, что из-за неспособности Северного морского завода закончить строительство тяжелого плавкрана ПК-700 его корпус разрежут на три части и внутренними водными путями перевезут в Северодвинск для достройки на мощностях АО "ПО "Севермаш", — говорится в сообщении.

Перекинутий плавкран у Севастополі
Переброшенный плавкран. Фото: "Крымский ветер"

Кроме того, прокуратура начала проверку по факту опрокидывания плавкрана. По ее итогам будет "рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования".

Напомним, во временно оккупированном Крыму воины ГУР поразили три РЛС и десантный катер оккупантов.

Кроме того, захватчики возводят новые заграждения в Крыму. В частности, у побережья Ялты заметили баржу с бетонными пирамидами.

Крым смерть россияне Украина оккупация инцидент
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации