У Криму перебуває близько мільйона незаконно завезених росіян

Люди в Криму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що наразі близько мільйона незаконно завезених росіян проживає в тимчасово окупованому Криму. Вони перебувають у стані постійної тривоги й готові залишити півострів при перших ознаках реальної небезпеки.

Про це Рефат Чубаров сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Ситуація в Криму

"Ті, хто живуть в Криму, вони дуже різні, але ми більш і першу чергу опікуємося тими, кого ми називаємо нашими. Наші – це ті, хто очікує звільнення, хто залишається відданими українській державі", — каже Чубаров.

Попри скрутнощі, люди чекають на звільнення Криму від російських окупантів.

Наразі на півострові живуть близько мільйона незаконно завезених росіян, які не хочуть звільнення.

"Вони сподіваються, що Росії вдасться його утримати. Але вони дуже чітко слідкують кожного дня. Для них важлива тенденція. Якщо в якийсь момент вони відчують, що вже невідворотно ось-ось Крим буде звільнятися, вони будуть бігти з Криму", — каже голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, українські воїни уразили військовий аеродром "Саки" на території тимчасового окупованого Криму, де зберігалися російські винищувачі.

А постійна представниця президента в АР Крим Ольга Куришко розповідала, що російські загарбники та представники силових структур почали масово залишати Крим, діючи без вказівок із Москви. Вони прагнуть уникнути відповідальності за скоєні на півострові злочини.