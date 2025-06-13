Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow У Криму лунала серія вибухів — повідомляють про атаку дронів arrow

У Криму лунала серія вибухів — повідомляють про атаку дронів

13 червня 2025 08:59
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака БпЛА на Крим — повідомляють про кілька влучань
Дим у небі від вибуху. Фото: соцмережі
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч проти 12 червня в тимчасово окупованому Криму сталося кілька вибухів, які, ймовірно, пов'язані з масованою атакою безпілотників. Як повідомляють місцеві джерела, вибухи пролунали в районі села Мар’їне під Сімферополем та у Бахчисарайському районі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер". 

Реклама
Читайте також:

Над Кримом літали дрони

Також очевидці зазначають, що над Сімферопольським районом спостерігався інтенсивний проліт дронів із заходу на схід. За словами свідків, безпілотники пролітали хвилями, але вибухів було менше, ніж кількість прольотів.

З південного напрямку від Сімферополя видно стовп диму, який, ймовірно, піднімається з району Перевального, де розташована газова електростанція.

Інформація про можливе влучання поки що офіційно не підтверджена, проте фото й відео з місця подій активно поширюються в соціальних мережах.

Деталі щодо масштабів уражень, постраждалих чи характеру цілей уточнюються.

Нагадаємо, відомо, що цієї ночі, 13 червня, Росія виводила в Криму у море судна-мішені із засобами РЕБ

Кількома днями раніше стало відомо, що Росія ховає літаки на території півострова Крим, щоб унеможливити їх знищення.

Крим вибух безпілотники ППО дрони
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації