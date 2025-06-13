Атака БпЛА на Крим — повідомляють про кілька влучань

Дим у небі від вибуху. Фото: соцмережі

У ніч проти 12 червня в тимчасово окупованому Криму сталося кілька вибухів, які, ймовірно, пов'язані з масованою атакою безпілотників. Як повідомляють місцеві джерела, вибухи пролунали в районі села Мар’їне під Сімферополем та у Бахчисарайському районі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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Також очевидці зазначають, що над Сімферопольським районом спостерігався інтенсивний проліт дронів із заходу на схід. За словами свідків, безпілотники пролітали хвилями, але вибухів було менше, ніж кількість прольотів.

З південного напрямку від Сімферополя видно стовп диму, який, ймовірно, піднімається з району Перевального, де розташована газова електростанція.

Інформація про можливе влучання поки що офіційно не підтверджена, проте фото й відео з місця подій активно поширюються в соціальних мережах.

Деталі щодо масштабів уражень, постраждалих чи характеру цілей уточнюються.

Нагадаємо, відомо, що цієї ночі, 13 червня, Росія виводила в Криму у море судна-мішені із засобами РЕБ.

Кількома днями раніше стало відомо, що Росія ховає літаки на території півострова Крим, щоб унеможливити їх знищення.