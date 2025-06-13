Атака БпЛА на Крым — сообщают о нескольких попаданиях

В Крыму раздавалась серия взрывов — сообщают об атаке дронов
В ночь на 12 июня во временно оккупированном Крыму произошло несколько взрывов, которые, вероятно, связаны с массированной атакой беспилотников. Как сообщают местные источники, взрывы прогремели в районе села Марьино под Симферополем и в Бахчисарайском районе.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
Над Крымом летали дроны
Также очевидцы отмечают, что над Симферопольским районом наблюдался интенсивный пролет дронов с запада на восток. По словам свидетелей, беспилотники пролетали волнами, но взрывов было меньше, чем количество пролетов.
С южного направления от Симферополя виден столб дыма, который, вероятно, поднимается из района Перевального, где расположена газовая электростанция.
Информация о возможном попадании пока официально не подтверждена, однако фото и видео с места событий активно распространяются в социальных сетях.
Детали относительно масштабов поражений, пострадавших или характера целей уточняются.
Напомним, известно, что этой ночью, 13 июня, Россия выводила в Крыму в море суда-мишени со средствами РЭБ.
Несколькими днями ранее стало известно, что Россия прячет самолеты на территории полуострова Крым, чтобы сделать невозможным их уничтожение.
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