У Криму бійці ГУР знищили російський ракетний катер "Івановєц"

Російський ракетний корабель "Ивановец". Фото ілюстративне: ДПСУ

Цієї ночі, 1 лютого, бійці Головного управління розвідки України знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії. Судно було потоплене після низки прямих влучань.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року бійці спецпідрозділу ГУР "Group 13" потопили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

""Івановєц" на дні ― внаслідок спецоперації ГУР МО знищено ракетний катер ворога", — говориться у повідомленні.

В ГУР також зазначили, що ця успішна операція стала можливою завдяки підтримці Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.

Атака на ворожий корабель

Судно російських загарбників перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

"Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "Івановєц" дав крен на корму і затонув", — розповіли в ГУР.

Розвідники також розповіли, що вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

"Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала", — підкреслили в ГУР.

Повідомлення ГУР про потоплений ворожий корабель. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що в Головному управлінні розвідки Міноборони України закликали всіх охочих приєднатися до підрозділів активних дій ГУР, аби нищити ворога, який прийшов на рідну землю. Зокрема, йдеться про ліквідацію загарбників в окупованому Криму.

Нагадуємо, що Українські розвідники завдали нищівного удару по російському коштовному зенітно-ракетному комплексу "Тор". Окупанти намагалися збити дрон розвідників ракетою, проте не влучили в ціль і український безпілотник продовжив свою атаку.