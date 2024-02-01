В Крыму бойцы ГУР уничтожили российский ракетный катер "Ивановец"

Российский ракетный корабль "Ивановец". Фото иллюстративное: ГНСУ

Этой ночью, 1 февраля, бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Судно было потоплено после ряда прямых попаданий.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года бойцы спецподразделения ГУР "Group 13" потопили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.

"Ивановец" на дне ― в результате спецоперации ГУР МО уничтожен ракетный катер врага", — говорится в сообщении.

В ГУР также отметили, что эта успешная операция стала возможной благодаря поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24.

Атака на вражеский корабль

Судно российских захватчиков находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

"В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением ― "Ивановец" дал крен на корму и затонул", — рассказали в ГУР.

Разведчики также рассказали, что стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

"Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела", — подчеркнули в ГУР.

Сообщение ГУР о потопленном вражеском корабле. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины призвали всех желающих присоединиться к подразделениям активных действий ГУР, чтобы уничтожать пришедшего на родную землю врага. В частности, речь идет о ликвидации захватчиков в оккупированном Крыму.

Напомним, что Украинские разведчики нанесли сокрушительный удар по российскому ценному зенитно-ракетному комплексу "Тор". Оккупанты пытались сбить дрон разведчиков ракетой, однако не попали в цель и украинский беспилотник продолжил свою атаку.