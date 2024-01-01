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У Кремлі призначили куратора інформаційного простору на окупованих територіях

1 січня 2024 09:23
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У Кремлі призначили куратора інформаційного простору на окупованих територіях
Володимир Путін та Сергій Кирієнко. Фото: росЗМІ
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Перший заступник глави Адміністрації Президента РФ Сергій Кирієнко очолив заходи щодо консолідації соціокультурного контролю над окупованими територіями України через інформаційний простір. Він працюватиме над медіапроєктами в окупованій Україні за підтримки федерального уряду РФ.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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Як відомо, у Кремлі призначили куратора інформаційного простору на окупованих територіях. Посаду обійняв перший заступник глави Адміністрації Президента РФ Сергій Кирієнко. Він очолюватиме заходи щодо консолідації соціокультурного контролю над окупованими територіями України через інформаційний простір.

В ISW розповіли, що окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький заявив, що зустрічався з Кирієнком 31 грудня під час зустрічі з "працівниками культури" в окупованій Запорізькій області. Вони обговорили розвиток культурних програм російського керівництва в окупованій Запорізькій області на 2024 рік, зокрема створення медіаконгломерату "Нові регіони", який працюватиме над медіапроєктами в окупованій Україні за підтримки федерального уряду РФ.

"У червні російські ЗМІ повідомили, що російська окупаційна влада почала спроби переформатувати інформаційний простір за допомогою єдиних і централізованих медіаагентств", — йдеться у звіті. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни вигадали новий пропагандистський урок для школярів. Учні вивчають новий предмет під назвою "Сто дат Російської ідентичності".

Окрім того, відомо, що російська влада запланувала чергову гібридну та інформаційно-психологічну кампанію проти України та її верховного керівництва. В Головному управлінні розвідки України розкрили мету та цілі чергової пропаганди Кремля.

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