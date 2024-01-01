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В Кремле назначили куратора информационного пространства на оккупированных территориях

1 января 2024 09:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Кремле назначили куратора информационного пространства на оккупированных территориях
Владимир Путин и Сергей Кириенко. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко возглавил меры по консолидации социокультурного контроля над оккупированными территориями Украины через информационное пространство. Он будет работать над медиапроектами в оккупированной Украине при поддержке федерального правительства РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Как известно, в Кремле был назначен куратор информационного пространства на оккупированных территориях. Должность занял первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он будет возглавлять мероприятия по консолидации социокультурного контроля над оккупированными территориями Украины через информационное пространство.

В ISW рассказали, что оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что встречался с Кириенко 31 декабря во время встречи с "работниками культуры" в оккупированной Запорожской области. Они обсудили развитие культурных программ российского руководства в оккупированной Запорожской области на 2024 год, в частности создание медиаконгломерата "Новые регионы", который будет работать над медиапроектами в оккупированной Украине при поддержке федерального правительства РФ.

"В июне российские СМИ сообщили, что российские оккупационные власти предприняли попытки переформатировать информационное пространство с помощью единых и централизованных медиаагентств", — говорится в отчете.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе россияне придумали новый пропагандистский урок для школьников. Учащиеся изучают новый предмет под названием "Сто дат русской идентичности".

Кроме того, известно, что российские власти запланировали очередную гибридную и информационно-психологическую кампанию против Украины и ее верховного руководства. В Главном управлении разведки Украины раскрыли цели и цели очередной пропаганды Кремля.

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