Стрілянина в ТЦК у Кременчуці — є поранені

У четвер, 30 жовтня, у Кременчуці на території районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталася стрілянина, внаслідок якої двоє людей отримали поранення. На місці події працюють правоохоронці та медики, обставини інциденту з’ясовуються.

Стрілянина в ТЦК у Кременчуці — що відомо

Сьогодні, 30 жовтня, у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) сталася стрілянина, внаслідок якої двоє людей отримали поранення.

Подробиці інциденту наразі уточнюються.

Офіційний коментар від ТЦК про стрілянину

Згодом у Полтавському обласному ТЦК підтвердили стрілянину на території ТЦК у Кременчуці.

Отже, повідомляється, що двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення під час виконання службових обов’язків

Сьогодні, 30 жовтня, близько 16-ї години поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов’язаного громадянина.

Під час оформлення документів і обов'язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів.

Внаслідок пострілів двоє військових отримали поранення гомілки. Наразі військовослужбовці перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії.

