Україна
У Кременчуці на території ТЦК сталася стрілянина — є поранені

У Кременчуці на території ТЦК сталася стрілянина — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 18:23
Оновлено: 18:34
Стрілянина в ТЦК у Кременчуці — є поранені
Чоловік зі зброєю. Ілюстративне фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

У четвер, 30 жовтня, у Кременчуці на території районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталася стрілянина, внаслідок якої двоє людей отримали поранення. На місці події працюють правоохоронці та медики, обставини інциденту з’ясовуються.

Про це інформують місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Читайте також:

Стрілянина в ТЦК у Кременчуці — що відомо

Сьогодні, 30 жовтня, у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) сталася стрілянина, внаслідок якої двоє людей отримали поранення.

Подробиці інциденту наразі уточнюються.

Офіційний коментар від ТЦК про стрілянину

Згодом у Полтавському обласному ТЦК підтвердили стрілянину на території ТЦК у Кременчуці.

Отже, повідомляється, що двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення під час виконання службових обов’язків

Сьогодні, 30 жовтня, близько 16-ї години поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов’язаного громадянина.

Під час оформлення документів і обов'язкового огляду  у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів.

Внаслідок пострілів двоє військових отримали поранення гомілки. Наразі військовослужбовці перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії.

Стрілянина в ТЦК
Скриншот повідомлення Полтавського обласного ТЦК/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно на Одещині сталася стрілянина — чоловік поранив незнайомця з травматичного пістолета.

Раніше ми інформували про стрілянину у Києві на Новопечерських Липках — чоловік відкрив вогонь у напрямку компанії відпочивальників.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
