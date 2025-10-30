Стрельба в ТЦК в Кременчуге — есть раненые

Мужчина с оружием. Иллюстративное фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

В четверг, 30 октября, в Кременчуге на территории районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения. На месте происшествия работают правоохранители и медики, обстоятельства инцидента выясняются.

Об этом информируют местные СМИ и Telegram-каналы.

Стрельба в ТЦК в Кременчуге — что известно

Сегодня, 30 октября, в Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения.

Подробности инцидента пока уточняются.

Официальный комментарий от ТЦК о стрельбе

Впоследствии в Полтавском областном ТЦК подтвердили стрельбу на территории ТЦК в Кременчуге.

Итак, сообщается, что двое военнослужащих ТЦК и СП получили огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей

Сегодня, 30 октября, около 16 часов полиция сопроводила в сборный пункт Кременчугского районного ТЦК и СП военнообязанного гражданина.

Во время оформления документов и обязательного осмотра в ответ на вопрос работника полиции о наличии запрещенных предметов или веществ, он достал пистолет (предварительно переоборудованный из травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов.

В результате выстрелов двое военных получили ранения голени. Сейчас военнослужащие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Стрелка задержала полиция, продолжаются следственные действия.

Скриншот сообщения Полтавского областного ТЦК/Facebook

