Стрельба в ТЦК в Кременчуге — есть раненые

В Кременчуге на территории ТЦК произошла стрельба — есть раненые
В четверг, 30 октября, в Кременчуге на территории районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения. На месте происшествия работают правоохранители и медики, обстоятельства инцидента выясняются.
Об этом информируют местные СМИ и Telegram-каналы.
Стрельба в ТЦК в Кременчуге — что известно
Сегодня, 30 октября, в Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения.
Подробности инцидента пока уточняются.
Официальный комментарий от ТЦК о стрельбе
Впоследствии в Полтавском областном ТЦК подтвердили стрельбу на территории ТЦК в Кременчуге.
Итак, сообщается, что двое военнослужащих ТЦК и СП получили огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей
Сегодня, 30 октября, около 16 часов полиция сопроводила в сборный пункт Кременчугского районного ТЦК и СП военнообязанного гражданина.
Во время оформления документов и обязательного осмотра в ответ на вопрос работника полиции о наличии запрещенных предметов или веществ, он достал пистолет (предварительно переоборудованный из травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов.
В результате выстрелов двое военных получили ранения голени. Сейчас военнослужащие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Стрелка задержала полиция, продолжаются следственные действия.
Напомним, что недавно в Одесской области произошла стрельба — мужчина ранил незнакомца из травматического пистолета.
Ранее мы информировали о стрельбе в Киеве на Новопечерских Липках — мужчина открыл огонь в направлении компании отдыхающих.
Читайте Новини.LIVE!