У Краматорську зникло ім’я Степана Чубенка з назви школи: що відомо

Софія Федина розповідає з трибуни про закриття школи імені Чубенка. Фото: кадр із відео

У Краматорську закрили школу №12, яка носила ім’я 16-річного Героя України Степана Чубенка, а його ім’я прибрали з назви навчального закладу. За словами нардепки Софії Федини, матір загиблого звільнили після її відмови писати заяву за власним бажанням. Вона вимагала зберегти ім’я сина за школою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ Федини у парламенті у середу, 2 вересня.

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Мати Героя України заявила про звільнення після боротьби за ім’я сина у школі

Федина розповіла про ситуацію з матір’ю загиблого Чубенка. За її словами, жінку звільнили зі школи після того, як вона відмовилася писати заяву про звільнення за власним бажанням та вимагала зберегти ім’я сина за навчальним закладом.

Мати Степана Чубенка — Сталіна. Фото: RFE

"Чим ви думаєте і на кого ви працюєте, знищуючи пам'ять про Героя України Степана Чубенка?" — заявила Федина з трибуни Верховної Ради.

Вона звернулася до місцевої влади Краматорська із закликом не допустити, щоб ім’я Степана Чубенка зникло з назви школи.

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"Нам потрібно зробити усе можливе, щоби пам’ять про Героя України 16-літнього хлопця Степана Чубенка була закріплена в імені школи, яка працює", — наголосила нардепка.

Федина також зазначила, що президент України Володимир Зеленський під час вручення Золотої зірки Героя України матері Степана Чубенка пообіцяв сприяти вирішенню цієї ситуації.

Що відомо про Степана Чубенка

Степан Чубенко — 16-річний школяр із Краматорська, який у 2014 році був затриманий бойовиками так званої "ДНР". За проукраїнську позицію хлопця катували, а згодом розстріляли.

У 2025 році президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв Степану Чубенку звання Героя України. 24 серпня 2026 року його мати отримала Золоту зірку Героя України.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно президент Володимир Зеленський присвоїв командиру 3-го армійського корпусу, бригадному генералу Андрію Білецькому звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка. Нагороду він отримав за особисту мужність і героїзм, захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. Урочисте вручення ордена відбулося 26 серпня під час зустрічі президента з військовими, які беруть участь в Олександрівській операції.

Також Зеленський нещодавно підписав закон "Про Український національний пантеон", який передбачає створення в Києві загальнонаціонального меморіального комплексу. Пантеон стане місцем вшанування видатних українців, які зробили історично значущий внесок у державотворення, боротьбу за незалежність, розвиток культури, науки та інших сфер.