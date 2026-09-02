В Краматорске из названия школы исчезло имя Степана Чубенко: что известно

София Федина рассказывает с трибуны о закрытии школы имени Чубенко. Фото: кадр с видео

В Краматорске закрыли школу № 12, носившую имя 16-летнего Героя Украины Степана Чубенко, а его имя исключили из названия учебного заведения. По словам народного депутата Софии Федины, мать погибшего уволили после того, как она отказалась написать заявление по собственному желанию. Она требовала сохранить имя сына в названии школы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление Федины в парламенте в среду, 2 сентября.

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Мать Героя Украины заявила об увольнении после борьбы за имя сына в школе

Федина рассказала о ситуации с матерью погибшего Чубенко. По её словам, женщину уволили из школы после того, как она отказалась писать заявление об увольнении по собственному желанию и потребовала сохранить имя сына в названии учебного заведения.

Мать Степана Чубенко – Сталина. Фото: RFE

"О чем вы думаете и на кого вы работаете, уничтожая память о Герое Украины Степане Чубенке?" — заявила Федина с трибуны Верховной Рады.

Она обратилась к местным властям Краматорска с призывом не допустить, чтобы имя Степана Чубенко исчезло из названия школы.

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"Нам нужно сделать все возможное, чтобы память о Герое Украины, 16-летнем парне Степане Чубенко , была закреплена в названии действующей школы", — подчеркнула народный депутат.

Федина также отметила, что президент Украины Владимир Зеленский во время вручения "Золотої зірки" Героя Украины матери Степана Чубенко пообещал содействовать разрешению этой ситуации.

Что известно о Степане Чубенко

Степан Чубенко — 16-летний школьник из Краматорска, который в 2014 году был задержан боевиками так называемой "ДНР". За проукраинскую позицию парня пытали, а впоследствии расстреляли.

В 2025 году президент Владимир Зеленский посмертно присвоил Степану Чубенко звание Героя Украины. 24 августа 2026 года его мать получила "Золоту зірку" Героя Украины.

Как писали Новини.LIVE, недавно президент Владимир Зеленский присвоил командиру 3-го армейского корпуса, бригадному генералу Андрею Билецкому звание Героя Украины с вручением ордена "Золота зірка". Награду он получил за личное мужество и героизм, защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Торжественное вручение ордена состоялось 26 августа во время встречи президента с военными, участвующими в Александровской операции.

Также Зеленский недавно подписал закон "Об Украинском национальном пантеоне", который предусматривает создание в Киеве общенационального мемориального комплекса. Пантеон станет местом чествования выдающихся украинцев, внесших исторически значимый вклад в государственное строительство, борьбу за независимость, развитие культуры, науки и других сфер.