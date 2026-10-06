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Головна Новини дня У Ковелі чоловік в гіпермаркеті із сокирою поранив трьох людей

У Ковелі чоловік в гіпермаркеті із сокирою поранив трьох людей

Ua ru
6 жовтня 2026 19:10
У Ковелі чоловік із сокирою поранив трьох людей
Патрульні поліцейські. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Ковелі Волинської області чоловік напав на відвідувачів одного з гіпермаркетів. За даними поліції, він узяв із вітрини сокиру та завдав тілесних ушкоджень трьом людям. Постраждалих госпіталізували, а нападника правоохоронці затримали на місці події.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Волинській області, інформує Новини.LIVE.

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Напад у гіпермаркеті Ковеля

Інцидент стався 6 жовтня близько 16:00 в одному з гіпермаркетів Ковеля. Чоловік узяв із вітрини сокиру та завдав тілесних ушкоджень трьом відвідувачам.

Постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Їм надають необхідну допомогу.

Нападника затримали

Поліцейські затримали чоловіка безпосередньо на місці події. Ним виявився місцевий житель 2003 року народження.

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На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Попередньо дії затриманого кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одеській області трьом членам прийомної родини повідомили про підозру у катуванні 7-річного хлопчика. Дитину били та принижували, використовуючи це як покарання. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи.

Також Новини.LIVE повідомили, що 4 жовтня у Львові хлопець погрожував застосувати зброю під час конфлікту на вулиці Шолом-Алейхема. Поліція перевіряє обставини конфлікту.

напад поліція Волинь постраждалі
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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