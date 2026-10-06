У Ковелі чоловік із сокирою поранив трьох людей

Патрульні поліцейські. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Ковелі Волинської області чоловік напав на відвідувачів одного з гіпермаркетів. За даними поліції, він узяв із вітрини сокиру та завдав тілесних ушкоджень трьом людям. Постраждалих госпіталізували, а нападника правоохоронці затримали на місці події.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Волинській області, інформує Новини.LIVE.

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Напад у гіпермаркеті Ковеля

Інцидент стався 6 жовтня близько 16:00 в одному з гіпермаркетів Ковеля. Чоловік узяв із вітрини сокиру та завдав тілесних ушкоджень трьом відвідувачам.

Постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Їм надають необхідну допомогу.

Нападника затримали

Поліцейські затримали чоловіка безпосередньо на місці події. Ним виявився місцевий житель 2003 року народження.

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На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Попередньо дії затриманого кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

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