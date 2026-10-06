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Главная Новости дня В Ковеле мужчина ранил топором троих человек в гипермаркете

В Ковеле мужчина ранил топором троих человек в гипермаркете

Ua ru
6 октября 2026 19:10
В Ковеле мужчина с топором ранил троих человек
Патрульные полицейские. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Ковеле Волынской области мужчина напал на посетителей одного из гипермаркетов. По данным полиции, он взял с витрины топор и нанес телесные повреждения трем людям. Пострадавших госпитализировали, а нападавшего правоохранители задержали на месте происшествия.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Волынской области, передает Новини.LIVE.

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Нападение в гипермаркете Ковеля

Инцидент произошел 6 октября около 16:00 в одном из гипермаркетов Ковеля. Мужчина взял с витрины топор и нанес телесные повреждения трем посетителям.

Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. Им оказывается необходимая помощь.

Нападавший задержан

Полицейские задержали мужчину непосредственно на месте происшествия. Им оказался местный житель 2003 года рождения.

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На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Предварительно действия задержанного квалифицируются как завершенное покушение на убийство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области трем членам приемной семьи сообщили о подозрении в истязании 7-летнего мальчика. Ребёнка избивали и унижали, используя это в качестве наказания. Суд избрал подозреваемым меры пресечения.

Также Новини.LIVE сообщили, что 4 октября во Львове молодой человек угрожал применить оружие во время конфликта на улице Шолом-Алейхема. Полиция выясняет обстоятельства конфликта.

нападение полиция Волынь пострадавшие
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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