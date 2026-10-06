В Ковеле мужчина с топором ранил троих человек

Патрульные полицейские. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Ковеле Волынской области мужчина напал на посетителей одного из гипермаркетов. По данным полиции, он взял с витрины топор и нанес телесные повреждения трем людям. Пострадавших госпитализировали, а нападавшего правоохранители задержали на месте происшествия.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Волынской области, передает Новини.LIVE.

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Нападение в гипермаркете Ковеля

Инцидент произошел 6 октября около 16:00 в одном из гипермаркетов Ковеля. Мужчина взял с витрины топор и нанес телесные повреждения трем посетителям.

Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. Им оказывается необходимая помощь.

Нападавший задержан

Полицейские задержали мужчину непосредственно на месте происшествия. Им оказался местный житель 2003 года рождения.

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На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Предварительно действия задержанного квалифицируются как завершенное покушение на убийство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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