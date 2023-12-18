У кортеж Байдена врізалась автівка — що відомо

Джо Байден на місці події. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Вчора, у штаті Делавер невідомий автомобіль зіткнувся з припаркованим позашляховиком із кортежу Джо Байдена. Президент США та перша перебували поблизу та були дуже здивовані.

Про це повідомляє Reuters.

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Як відомо, в один із автомобілів, який охороняв кортеж Байдена врізалася інша автівка. Це трапилося під час візиту президентського подружжя до виборчого штабу у штаті Делавер.

BREAKING: Clearer footage of the Presidential motorcade incident. According to pool reporters, the driver of the car the crashed was cooperating with Secret Service Agents. You can see a startled President Biden being quickly ushered into his SUV. pic.twitter.com/qdv5vWOXVX — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) December 18, 2023

Автомобіль, який в'їхав в кортеж Байдена. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Зазначається, що причина зіткнення наразі достеменно невідома, однак охорона президента "швидко оточила автомобіль, який протаранив кортеж президента США.

Автомобіль, який в'їхав в кортеж Байдена. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Джо Байден та його дружина не постраждали та перебувають в безпеці, адже на цей момент стояли на вулиці і чули звук удару авто. Свідки розповідають, що вони виглядали досить здивовано. Їх швидко забрали та доправили додому.

Нагадаємо, нещодавно на трасі Київ-Чоп у селі Сможе на Львівщині сталося зіткнення між фургоном та легковим автомобілем Ford Focus із військовими номерами. Троє військових та жінка загинули. Вони були посадовцями Державної спеціальної служби транспорту і перебували у відрядженні.