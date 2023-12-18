В кортеж Байдена врезался автомобиль — что известно

Джо Байден на месте происшествия. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Вчера, в штате Делавер неизвестный автомобиль столкнулся с припаркованным внедорожником из кортежа Джо Байдена. Президент США и первая находились поблизости и были очень удивлены.

Об этом сообщает Reuters.

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Как известно, в один из автомобилей, охранявший кортеж Байдена, врезался другой автомобиль. Это произошло во время визита президентских супругов в избирательный штаб в штате Делавер.

BREAKING: Clearer footage of Presidential motorcade incident. По сравнению с участниками reporters, driver of car crashed был cooperating with Secret Service Agents. Вы можете помнить, что полученный President Biden был удачно использован в своем SUV. pic.twitter.com/qdv5vWOXVX — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) December 18, 2023

Автомобиль, въехавший в кортеж Байдена. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Отмечается, что причина столкновения пока доподлинно неизвестна, однако охрана президента скоро оцепила автомобиль, протаранивший кортеж президента США.

Автомобиль, въехавший в кортеж Байдена. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Джо Байден и его жена не пострадали и находятся в безопасности, ведь в этот момент стояли на улице и слышали звук удара авто. Свидетели говорят, что они выглядели довольно удивленно. Их быстро забрали и доставили домой.

Напомним, недавно на трассе Киев-Чоп в селе Сможе во Львовской области произошло столкновение между фургоном и легковым автомобилем Ford Focus с военными номерами. Трое военных и женщина погибли. Они были должностными лицами Государственной специальной службы транспорта и находились в командировке.