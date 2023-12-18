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В кортеж Байдена врезался автомобиль — что известно

18 декабря 2023 07:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В кортеж Байдена врезался автомобиль — что известно
Джо Байден на месте происшествия. Фото: REUTERS/Nathan Howard
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера, в штате Делавер неизвестный автомобиль столкнулся с припаркованным внедорожником из кортежа Джо Байдена. Президент США и первая находились поблизости и были очень удивлены.

Об этом сообщает Reuters.

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Как известно, в один из автомобилей, охранявший кортеж Байдена, врезался другой автомобиль. Это произошло во время визита президентских супругов в избирательный штаб в штате Делавер.

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Автомобиль, въехавший в кортеж Байдена. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Отмечается, что причина столкновения пока доподлинно неизвестна, однако охрана президента скоро оцепила автомобиль, протаранивший кортеж президента США.

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Автомобиль, въехавший в кортеж Байдена. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Джо Байден и его жена не пострадали и находятся в безопасности, ведь в этот момент стояли на улице и слышали звук удара авто. Свидетели говорят, что они выглядели довольно удивленно. Их быстро забрали и доставили домой.

Напомним, недавно на трассе Киев-Чоп в селе Сможе во Львовской области произошло столкновение между фургоном и легковым автомобилем Ford Focus с военными номерами. Трое военных и женщина погибли. Они были должностными лицами Государственной специальной службы транспорта и находились в командировке.

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