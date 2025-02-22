Охріменко пояснив, чому Росія не обмінює азовців та морпіхів

У Коордштабі пояснили, чому РФ не хоче обмінювати "азовців"
Керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко пояснив, чому Росія не хоче обмінювати полонених "азовців" та морпіхів. За його словами, наразі спостерігається складна ситуація.
Про це Богдан Охріменко сказав в інтервʼю "Укрінформу" у суботу, 22 лютого.
Обмін військовополоненими
"Щодо "азовців", як і стосовно морпіхів, складна ситуація. Російська сторона їх не хоче віддавати. "Азов" оголосили в Росії терористичною організацією, і коли ми повертаємо з полону "азовців" і це стає відомо місцевому населенню, то влада там має репутаційні втрати. А морпіхів сприймають у Росії як вмотивованих, підготовлених військовослужбовців, що після повернення готові знову долучитися до лав Збройних сил", — наголосив Охріменко.
За його словами, щодо морпіхів і "азовців" дійсно є проблема. Він також висловився щодо повернення з полону бійців 3057-ї військової частини "Азов".
"На Азовсталі перебували змішані підрозділи, там були представники усіх видів і родів військ. Прокопенко тоді керував батальйоном "Азов" військової частини 3057. А тепер він керує всією частиною 3057. Повернення особового складу інших підрозділів цієї частини також має бути в пріоритеті. Можу сказати, що ми повернули з полону 30% військовослужбовців військової частини 3057", — зазначив Охріменко.
За його словами, представники Росії в переговорах проявляють інтерес переважно до повернення солдатів строкової служби та чеченців. Крім того, трапляються випадки, коли Москву змушують забирати своїх.
Нагадаємо, 22 лютого у Харкові відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти.
Також 20 лютого в Києві відбулася подібна акція. Учасники вимагали від влади активізувати зусилля для повернення захисників.
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