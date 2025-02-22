Охрименко объяснил, почему Россия не обменивает азовцев и морпехов

Возвращение домой освобожденных из плена бойцов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко объяснил, почему Россия не хочет обменивать пленных "азовцев" и морпехов. По его словам, сейчас наблюдается сложная ситуация.

Об этом Богдан Охрименко сказал в интервью "Укринформу" в субботу, 22 февраля.

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"Относительно "азовцев", как и в отношении морпехов, сложная ситуация. Российская сторона их не хочет отдавать. "Азов" объявили в России террористической организацией, и когда мы возвращаем из плена "азовцев" и это становится известно местному населению, то власть там имеет репутационные потери. А морпехов воспринимают в России как мотивированных, подготовленных военнослужащих, которые после возвращения готовы снова присоединиться к рядам Вооруженных сил", — подчеркнул Охрименко.

По его словам, по морпехам и "азовцам" действительно есть проблема. Он также высказался относительно возвращения из плена бойцов 3057-й воинской части "Азов".

"На Азовстали находились смешанные подразделения, там были представители всех видов и родов войск. Прокопенко тогда руководил батальоном "Азов" воинской части 3057. А теперь он руководит всей частью 3057. Возвращение личного состава других подразделений этой части также должно быть в приоритете. Могу сказать, что мы вернули из плена 30% военнослужащих воинской части 3057", — отметил Охрименко.

По его словам, представители России в переговорах проявляют интерес преимущественно к возвращению солдат срочной службы и чеченцев. Кроме того, бывают случаи, когда Москву заставляют забирать своих.

Напомним, 22 февраля в Харькове состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести.

Также 20 февраля в Киеве состоялась подобная акция. Участники требовали от властей активизировать усилия для возвращения защитников.