Суд позбавив волі бригадира Укрзалізниці, через якого загинув машиніст

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Коломиї Івано-Франківської області судили бригадира "Укрзалізниці", який порушив правила безпеки, внаслідок чого загинув машиніст. За це чоловіку призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, трагедія сталася в ніч проти 27 березня 2022 року в Коломиї. Працівники "Моторвагонного депо Коломия" Львівської залізниці мали оперативно злити дизельне пальне з цистерни.

Для цих робіт бригадир УЗ залучив свого підлеглого. Це сталося у позаробочий час машиніста.

"Бригадир на суді вину не визнав та пояснив, що 26 березня йому зателефонував головний інженер зі Львова та сказав, що слід вийти на роботу й організувати процес, щоб убезпечити пальне. Він подзвонив машиністу насосної установки та попросив його вийти, на що той погодився. Ознак алкогольного сп'яніння у потерпілого не було. Бригадир провів інструктаж, зробив у журналі відповідний запис, видав захисний пояс і каску. Після подачі цистерн з пальним їх закріпили й оглянули", — сказано у справі.

За словами обвинуваченого, його підлеглий піднявся на естакаду, зафіксувався страхувальним поясом і розпочав злив пального. Після цього бригадир поїхав додому, мотивуючи це тим, що "цей процес тривалий, а машиніст при цьому не мав бути на висоті". Коли він повертався на об'єкт, йому повідомили телефоном про нещасний випадок. Мова про те, що машиніст впав.

"Контролю за використанням працівниками спецодягу та засобів індивідуального захисту не було, що стало наслідком падіння машиніста з висоти 3,3 метра на бетонну обмотку колії. У потерпілого були рани та відкрита черепна травма, яка призвела до смерті. Згідно з висновком експерта у крові машиніста знайшли 1,3 проміле етилового спирту", — йдеться у вироку суду.

У судовому засіданні дали свідчення керівник підприємства, охоронець, який першим виявив тіло загиблого, головний технолог і членькиня комісії з проведення службового розслідування у цій справі. Всі вони підтвердили, що на момент падіння на працівнику не було страхувального спорядження (ременя безпеки).

Зокрема, головний технолог розповів, що коли працівники приступили до виконання робіт, то були у захисному спорядженні. Однак коли бригадир відлучився, машиніст зняв його та заліз на цистерну.

"Він також додав, що бригадир повинен стежити за працівниками, коли вони виконують роботи на висоті, але оскільки потерпілий вже не був на вишці, то той відлучився. Технолог також сказав, що потерпілий не повинен був сам лізти в темний час доби на вишку", — йдеться у матеріалах справи.

Результати службового розслідування показали, що працівники пройшли інструктаж та розписалися у журналі. Зокрема, підпис машиніста підтверджує факт, що він отримав захисне спорядження.

Донька загиблого у суді розповіла, що в день трагедії вона проводила час разом з батьком та своїм сином, а ввечері залізничник отримав дзвінок з викликом на роботу. Вона наголосила, що батько не вживав алкоголю. Жінка також подала цивільний позов на компенсацію моральної шкоди та витрат, пов’язаних із судовим процесом, на суму 900 тисяч гривень.

Рішення суду

Коломийський міськрайонний суд визнав бригадира "Укрзалізниці" винним у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеним рівнем ризику, що спричинило загибель людини. Його засудили за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Крім того, йому на рік заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки. Також бригадир має сплатити 17 923 гривні на користь держави за проведення судових експертиз.

Що стосується цивільного позову доньки загиблого машиніста щодо відшкодування моральної шкоди та витрат, суд у задоволенні її вимог відмовив.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що суд в Києві арештував головного спеціаліста відділу прокуратури Андрія Молочного. Зокрема, його підозрюють у ДТП, внаслідок якої загинула жінка.

Також ми повідомляли, що на Волині лікарка підробляла висновки ВЛК. За це їй призначили штраф.