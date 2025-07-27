Суд лишил свободы бригадира Укрзализныци, из-за которого погиб машинист

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Коломые Ивано-Франковской области судили бригадира "Укрзализныци", который нарушил правила безопасности, в результате чего погиб машинист. За это мужчине назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, трагедия произошла в ночь на 27 марта 2022 года в Коломые. Работники "Моторвагонного депо Коломыя" Львовской железной дороги должны были оперативно слить дизельное топливо из цистерны.

Для этих работ бригадир УЗ привлек своего подчиненного. Это произошло во внерабочее время машиниста.

"Бригадир на суде вину не признал и объяснил, что 26 марта ему позвонил главный инженер из Львова и сказал, что следует выйти на работу и организовать процесс, чтобы обезопасить топливо. Он позвонил машинисту насосной установки и попросил его выйти, на что тот согласился. Признаков алкогольного опьянения у пострадавшего не было. Бригадир провел инструктаж, сделал в журнале соответствующую запись, выдал защитный пояс и каску. После подачи цистерн с горючим их закрепили и осмотрели", — сказано в деле.

По словам обвиняемого, его подчиненный поднялся на эстакаду, зафиксировался страховочным поясом и начал слив топлива. После этого бригадир поехал домой, мотивируя это тем, что "этот процесс длительный, а машинист при этом не должен был быть на высоте". Когда он возвращался на объект, ему сообщили по телефону о несчастном случае. Речь о том, что машинист упал.

"Контроля за использованием работниками спецодежды и средств индивидуальной защиты не было, что стало следствием падения машиниста с высоты 3,3 метра на бетонную обмотку пути. У пострадавшего были раны и открытая черепная травма, которая привела к смерти. Согласно заклю чению эксперта в крови машиниста нашли 1,3 промилле этилового спирта", — говорится в приговоре суда.

В судебном заседании дали показания руководитель предприятия, охранник, который первым обнаружил тело погибшего, главный технолог и член комиссии по проведению служебного расследования по этому делу. Все они подтвердили, что на момент падения на работнике не было страховочного снаряжения (ремня безопасности).

В частности, главный технолог рассказал, что когда работники приступили к выполнению работ, то были в защитном снаряжении. Однако когда бригадир отлучился, машинист снял его и залез на цистерну.

"Он также добавил, что бригадир должен следить за работниками, когда они выполняют работы на высоте, но поскольку потерпевший уже не был на вышке, то тот отлучился. Технолог также сказал, что потерпевший не должен был сам лезть в темное время суток на вышку", — говорится в материалах дела.

Результаты служебного расследования показали, что работники прошли инструктаж и расписались в журнале. В частности, подпись машиниста подтверждает факт, что он получил защитное снаряжение.

Дочь погибшего в суде рассказала, что в день трагедии она проводила время вместе с отцом и своим сыном, а вечером железнодорожник получил звонок с вызовом на работу. Она подчеркнула, что отец не употреблял алкоголь. Женщина также подала гражданский иск на компенсацию морального вреда и расходов, связанных с судебным процессом, на сумму 900 тысяч гривен.

Решение суда

Коломыйский горрайонный суд признал бригадира "Укрзализныци" виновным в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенным уровнем риска, повлекшее гибель человека. Его осудили по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. Кроме того, ему на год запрещено занимать должности, связанные с выполнением работ повышенной опасности. Также бригадир должен уплатить 17 923 гривны в пользу государства за проведение судебных экспертиз.

Что касается гражданского иска дочери погибшего машиниста по возмещению морального вреда и расходов, суд в удовлетворении ее требований отказал.

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