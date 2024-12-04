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У Київській області знову оголосили повітряну тривогу

4 грудня 2024 03:34
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога у Київській області 4 грудня
Дрон росіян у небі. Фото: mil.in.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряну тривогу оголосили у Київській області зараз, в ніч проти 4 грудня. Водночас у повітряному просторі України фіксують перебування ворожих дронів.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

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Повторний сигнал повітряної тривоги у Київській області оголосили о 03:27. Офіційних даних щодо причин тривоги немає, проте моніторингові канали пишуть про фіксацію ворожих безпілотників в області.

Проте варто зазначити, що останнє повідомлення від Повітряних сил ЗСУ було о 03:03. З інформації в дописі було зрозуміло, що БпЛА летять в напрямку Київської області, а саме:

  • група БпЛА в центральній частині Чернігівської області курсом на південний захід (тобто в напрямку Київського регіону);
  • група БпЛА на сході Житомирської області курсом на південний схід;
  • группа БпЛА на півдні Миколаївської області курсом на південний схід.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:34 сигнал повітряної тривоги продовжується в Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Також темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але так вже продовжується протягом багатьох місяців.

У Київській області знову оголосили повітряну тривогу - фото 1
Карта повітярних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що перший сигнал повітряної тривоги у Київській області пролунав приблизно о першій годині ночі. Крім того, а той момент тривога лунала і у низці інших регіонах.

Також ми писали, що цієї ночі було чути вибухи у Новоросійську. Місцева влада попереджала росіян, що в місті працює ППО. Такі дії відбувались на тлі атаки дронів.

Київська область повітряна тривога дрони війна в Україні Росія

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