Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Київській області оголосили тривогу через загрозу БпЛА arrow

У Київській області оголосили тривогу через загрозу БпЛА

7 грудня 2024 23:07
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога у Київській області 7 грудня
Дрон росіян у небі. Ілюстративне фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряну тривогу оголосили у Київській області та низці інших регіонів України зараз, пізно ввечері 7 грудня. Причиною сигналу стала загроза застосування ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

Читайте також:

Тривога у Київській області 7 грудня

Сигнал повітряної тривоги у Київській області оголосили о 22:57. Незадовго до цього, у Повітряних силах ЗСУ поінформували українців, куди рухаються ворожі безпілотники. Зокрема:

  • БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;
  • декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину;
  • декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід;
  • БпЛА з Кіровоградщини курсом на Миколаївщину;
  • декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку;
  • група БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину;
  • декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.

Де оголосили тривогу

Зазначимо, що сигнал через загрозу дронів оголошено фактично у половині областей України. Станом на 23:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Київській області оголосили тривогу через загрозу БпЛА - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що тривогу в ніч на 7 грудня повітряну тривогу оголошували у Києві. Ворог, як і в попередні дня та місяці, намагався атакувати столицю БпЛА.

Також ми повідомляли, що в ніч на 6 грудня, під час дронової атаки Росії, залишки одного з безпілотників впали у Голосіївському районі. На щастя, постраждалих не було.

росіяни дрон Шахід-136 повітряна тривога дрони війна в Україні Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:35 Український військовий та п'ятиразовий чемпіон світу виграв бій

00:30 Працевлаштування після бойової повістки — чи дозволяє закон

00:24 Як готували зустріч Зеленського, Макрона і Трампа

00:05 Умєров підбив підсумки роботи Державного оператора тилу за рік

Термінова новина

00:02 У Києві оголосили повітряну тривогу через БпЛА

7 грудня 2024

23:58 США оголосили про новий пакет допомоги Україні — що у списку

23:36 Про бій Усика та Ф'юрі зняли фільм — відео

23:16 Неякісна тушкованка для ЗСУ — як покарали постачальника

23:07 У Київській області оголосили тривогу через загрозу БпЛА

23:03 На Волині чоловік повідомляв про роботу ТЦК — як його покарав суд

00:35 Український військовий та п'ятиразовий чемпіон світу виграв бій

00:30 Працевлаштування після бойової повістки — чи дозволяє закон

00:24 Як готували зустріч Зеленського, Макрона і Трампа

00:05 Умєров підбив підсумки роботи Державного оператора тилу за рік

Термінова новина

00:02 У Києві оголосили повітряну тривогу через БпЛА

7 грудня 2024

23:58 США оголосили про новий пакет допомоги Україні — що у списку

23:36 Про бій Усика та Ф'юрі зняли фільм — відео

23:16 Неякісна тушкованка для ЗСУ — як покарали постачальника

23:07 У Київській області оголосили тривогу через загрозу БпЛА

23:03 На Волині чоловік повідомляв про роботу ТЦК — як його покарав суд

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут