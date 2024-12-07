Повітряна тривога у Київській області 7 грудня

Дрон росіян у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу оголосили у Київській області та низці інших регіонів України зараз, пізно ввечері 7 грудня. Причиною сигналу стала загроза застосування ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

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Тривога у Київській області 7 грудня

Сигнал повітряної тривоги у Київській області оголосили о 22:57. Незадовго до цього, у Повітряних силах ЗСУ поінформували українців, куди рухаються ворожі безпілотники. Зокрема:

БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;

декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину;

декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід;

БпЛА з Кіровоградщини курсом на Миколаївщину;

декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку;

група БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину;

декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.

Де оголосили тривогу

Зазначимо, що сигнал через загрозу дронів оголошено фактично у половині областей України. Станом на 23:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що тривогу в ніч на 7 грудня повітряну тривогу оголошували у Києві. Ворог, як і в попередні дня та місяці, намагався атакувати столицю БпЛА.

Також ми повідомляли, що в ніч на 6 грудня, під час дронової атаки Росії, залишки одного з безпілотників впали у Голосіївському районі. На щастя, постраждалих не було.