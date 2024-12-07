Повітряна тривога у Київській області 7 грудня

У Київській області оголосили тривогу через загрозу БпЛА
Повітряну тривогу оголосили у Київській області та низці інших регіонів України зараз, пізно ввечері 7 грудня. Причиною сигналу стала загроза застосування ворожих дронів-камікадзе.
Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
Тривога у Київській області 7 грудня
Сигнал повітряної тривоги у Київській області оголосили о 22:57. Незадовго до цього, у Повітряних силах ЗСУ поінформували українців, куди рухаються ворожі безпілотники. Зокрема:
- БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;
- декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину;
- декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід;
- БпЛА з Кіровоградщини курсом на Миколаївщину;
- декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку;
- група БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину;
- декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.
Де оголосили тривогу
Зазначимо, що сигнал через загрозу дронів оголошено фактично у половині областей України. Станом на 23:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що тривогу в ніч на 7 грудня повітряну тривогу оголошували у Києві. Ворог, як і в попередні дня та місяці, намагався атакувати столицю БпЛА.
Також ми повідомляли, що в ніч на 6 грудня, під час дронової атаки Росії, залишки одного з безпілотників впали у Голосіївському районі. На щастя, постраждалих не було.
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