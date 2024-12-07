Воздушная тревога в Киевской области 7 декабря

В Киевской области объявили тревогу из-за угрозы БпЛА
Воздушная тревога была объявлена в Киевской области и ряде других регионов Украины сейчас, поздно вечером 7 декабря. Причиной сигнала стала угроза применения вражеских дронов-камикадзе.
Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".
Тревога в Киевской области 7 декабря
Сигнал воздушной тревоги в Киевской области был объявлен в 22:57. Незадолго до этого, в Воздушных силах ВСУ проинформировали украинцев, куда двигаются вражеские беспилотники. В частности:
- БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
- несколько групп БпЛА через Сумскую область курсом на Черниговщину;
- несколько групп БпЛА в Полтавской области курсом на запад;
- БпЛА на Кировоградщине курсом на Николаевщину;
- несколько групп БпЛА в Днепропетровской области в северо-западном направлении;
- группа БпЛА в Запорожье, курс на Днепропетровщину;
- несколько групп БпЛА в Харьковской области, курс западный.
Где объявили тревогу
Отметим, что сигнал из-за угрозы дронов объявлен фактически в половине областей Украины. По состоянию на 23:04 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что тревогу в ночь на 7 декабря воздушную тревогу объявили в Киеве. Враг, как и в предыдущие дни и месяцы, пытался атаковать столицу БпЛА.
Также мы сообщали, что в ночь на 6 декабря во время дроновой атаки России остатки одного из беспилотников упали в Голосеевском районе. К счастью, пострадавших не было.
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