Воздушная тревога в Киевской области 7 декабря

Дрон россиян в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушная тревога была объявлена в Киевской области и ряде других регионов Украины сейчас, поздно вечером 7 декабря. Причиной сигнала стала угроза применения вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

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Тревога в Киевской области 7 декабря

Сигнал воздушной тревоги в Киевской области был объявлен в 22:57. Незадолго до этого, в Воздушных силах ВСУ проинформировали украинцев, куда двигаются вражеские беспилотники. В частности:

БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;

несколько групп БпЛА через Сумскую область курсом на Черниговщину;

несколько групп БпЛА в Полтавской области курсом на запад;

БпЛА на Кировоградщине курсом на Николаевщину;

несколько групп БпЛА в Днепропетровской области в северо-западном направлении;

группа БпЛА в Запорожье, курс на Днепропетровщину;

несколько групп БпЛА в Харьковской области, курс западный.

Где объявили тревогу

Отметим, что сигнал из-за угрозы дронов объявлен фактически в половине областей Украины. По состоянию на 23:04 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что тревогу в ночь на 7 декабря воздушную тревогу объявили в Киеве. Враг, как и в предыдущие дни и месяцы, пытался атаковать столицу БпЛА.

Также мы сообщали, что в ночь на 6 декабря во время дроновой атаки России остатки одного из беспилотников упали в Голосеевском районе. К счастью, пострадавших не было.